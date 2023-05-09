Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşların ilgisi yoğun

Togg'un tanıtım çalışmaları kapsamında Kırklareli kent merkezinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, cep telefonlarıyla fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Yaşar Koçak, gazetecilere, Türk milleti olarak gururlu olduklarını ifade ederken, "Sevinçliyiz, mutluyuz, inşallah daha iyileri de olur." dedi.

Tekin Bucak ise Türk milletine bu gururu yaşatanlara teşekkür etti.

Her vatandaş gibi gururlandığını vurgulayan Bucak, "Daha önce görmemiştim burada denk geldim. Hatta işimiz vardı erteledim, çünkü her işimizden önemli bu." diye konuştu.

Yerli otomobil, yarın da Kırklareli'nde kentin çeşitli noktalarında sergilenecek.

Sinop

Sinop'ta ise şehir turunun ardından valilik binası önüne getirilen "Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi. Hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, araçla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Otomobili görmeye gelen vatandaşlardan Necip Sazak, Togg ile millet olarak gurur duyduklarını söyledi.

İlk kez otomobili inceleme fırsatı bulduğunu anlatan Sazak, "Muhteşem bir araç, çok anlatmaya gerek yok. Allah bize almayı da nasip etsin. İlk fırsatta yazılacağız." dedi.

Onur Sazak ise otomobili çok beğendiğini belirterek, "Çok güzel bir otomobil olmuş. Yakından inceleme, görme fırsatımız oldu. İnşallah ilk fırsatta alacağız." diye konuştu.

Kütahya

Aracın direksiyonuna geçen Vali Ali Çelik, Zafer Meydanı'nda tur attıktan sonra Kütahya Valiliği önüne geldi.

"Gemlik" renkli otomobili merakla inceleyen kent sakinleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çelik, gazetecilere Togg'un üretimiyle gurur duyduğunu söyledi.

Kilis

Togg'un koltuğuna geçen AK Parti Kilis Milletvekili Adayı Ahmet Salih Dal, Togg ile şehir turu yaptı. Kentin girişinde başlayan şehir turu, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

"Anadolu kırmızısı" rengindeki otomobili inceleyen Kilisliler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Togg'u inceleyen vatandaşlardan Eyüp Topaloğlu, yerli aracı beğendiğini belirtti. Sevinçli olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Otomobilimiz yerli olduğu için sevinçle karşıladık. Türkiye için yıllardan beri beklenen bir olaydı, sevinçliyiz." dedi.

Aksaray

Tanıtım çalışmaları kapsamında kente getirilen araç, Aksaray Belediyesi binası önünde vatandaşların beğenisine sunuldu.

"Anadolu" renkli otomobili merakla inceleyen kent sakinleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, araca binerek belediye önünden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na geldi.