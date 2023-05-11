Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Hatay Erzin'de sergilendi
Kaynak: AA
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Hatay'ın Erzin ilçesinde vatandaşların beğenisine sunuldu.
Tanıtım için ilçeye getirilen Togg T10X, Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi.
Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erzin Kaymakamı Osman Demir, yaptığı konuşmada, yerli ve milli otomobili Erzin'e getiren ve burada emek harcayan herkese teşekkür etti.
Vatandaşlardan Ümmü Usta (80), Togg'u görmek için uzak köyden geldiğini ve aracı görünce çok duygulandığını söyledi.
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