Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Sunel: Hindistan, Güney Asya'daki en büyük ticari ortağımız

Büyükelçi Sunel, Hint basınına verdiği röportajda, Hindistan ve Türkiye arasında ticaretin ulusal paralarla yapılamasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ve bunun sağlanmasında herhangi bir engelin olmadığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu konuda çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Sunel, bu çalışmalar sonucunda, çeşitli ülkeler ile swap anlaşmaları yapılabileceğini ve Türkiye ile Hindistan arasında böyle bir anlaşmanın iki ülkenin ticari ilişkilerine ivme kazandıracağına işaret etti.

"HİNDİSTAN ÖNEMLİ BİR ORTAK"



Konumu, insan kaynağı, canlı ekonomisi ve uluslararası sistemdeki rolü nedeniyle Türkiye'nin Hindistan'ı "önemli bir ortak" olarak gördüğünü söyleyen Sunel, iki ülkenin her konuda ortak yaklaşımlar benimsemesinin mümkün olmadığını fakat "iyi ilişkilerin belirli konulardaki farklılıklara kurban edilmemesi" gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Sunel, "Hindistan, Güney Asya'daki en büyük ticari ortağımız. Türkiye ve Hindistan karşılıklı olarak sahip oldukları büyük potansiyelden faydalanmalı." dedi.

Sunel, iki ülkenin yüzyıllar öncesine dayanan bir tarihe sahip olduğunun ve G20 üyesi ülkeler olarak, ortak demokratik değerleri paylaştığının altını çizdi.

TÜRKİYE'NİN UKRAYNA KRİZİNDEKİ ÖNEMLİ DİPLOMATİK ROLÜ



Büyükelçi Sunel, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede ise Türkiye'nin savaşın başından beri bölgede gerilimin düşürülmesi için adımlar attığını ve uluslararası aktörlerin savaşın olumsuz etkilerini hafifletmeye yönelik çabalarına da destek verdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu hususta gösterdiği özveriye dikkati çeken Sunel, Türkiye'nin çabaları ile Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı yapılmasına imkan veren anlaşmanın imzalandığını ve uzatıldığını hatırlattı.

Ayrıca Sunel, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın Türkiye'nin uluslararası sistemdeki "farklı pozisyonunun değerini kanıtladığını" vurguladı.