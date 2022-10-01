VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da bir valinin Twitter'daki "ayrımcı" ifadeleri tepki çekti
Ukrayna: Sivil konvoya düzenlenen saldırıda 24 kişi öldü
Teröre karşı verilen mücadeleyi anlattı
Türkiye'yi ekimde yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor
Türkiye güneş enerjisinden elektrik üretme konusunda avantajlı konumda
Çin'den Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntılarla ilgili soruşturma çağrısı
Yeni yasama yılı başladı
Dünya Göçebe Oyunları'nın keyfini çocuklar çıkarıyor
NASA'nın Jüpiter keşif aracı Juno'dan, gezegenin uydusu Europa'nın en yakın görüntüleri geldi
Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinden ilginç notlar
İran-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı 8 günlük bakıma girecek
Azmiyle engelleri 'mat' etti
'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Diyarbakır'da başladı
Rusya'dan İtalya'ya gaz akışı durdu
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 5 yılda yaklaşık yüzde 20 arttı
Zorlu eğitimin ardından su altında arama kurtarma yapıyorlar
Tüketicinin daha ileri düzeyde korunması için yayımlanan düzenlemeler yürürlüğe girdi
Çin-ABD rekabeti, Pasifik ada ülkeleri üzerinde yoğunlaştı
Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Başkan Erdoğan yeni dönemin sözünü şimdiden verdi
Meclis'te seçim öncesi son yasama yılı!
Almanya'da Türkiye rüzgarı esiyor
Rock soundu
‘Zamansız Şarkılar'ı söyleyecekler
01 Ekim 2022 Cumartesi 16:26:00 - Güncelleme:01 Ekim 2022 Cumartesi 16:26:00

Türkiye'nin yaşlı nüfusu 5 yılda yaklaşık yüzde 20 arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de yaşlı nüfus 2017-2021 döneminde yüzde 19,57 artarak 6 milyon 895 bin 385 kişiden, 8 milyon 245 bin 124 kişiye yükseldi.

Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam nüfusu içinde yaşlı nüfusun oranı sürekli artış kaydetti.

Bu kapsamda 2017'de 80 milyon 810 bin 525 kişi içinde yaşlı nüfus oranı yüzde 8,5, 2018'de 82 milyon 3 bin 882 kişi içinde yüzde 8,8, 2019'da 83 milyon 154 bin 997 kişi içinde yüzde 9,1, 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişi içinde yüzde 9,5 ve 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişi içinde yüzde 9,7 olarak kayıtlara geçti.

Yaşlı nüfus 2017'de 6 milyon 895 bin 385 kişi, 2018'de 7 milyon 186 bin 204 kişi, 2019'da 7 milyon 550 bin 727 kişi, 2020'de 7 milyon 953 bin 555 kişi ve 2021 yılında ise 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Anılan nüfus bu dönemde yüzde 19,57 artış kaydetti.

Cinsiyet açısından bakıldığında 2017'de erkek yaşlıların sayısı 3 milyon 33 bin 433 kişi, 2018'de 3 milyon 170 bin 132 kişi, 2019'da 3 milyon 337 bin 260 kişi, 2020'de 3 milyon 513 bin 892 kişi, 2021'de ise 3 milyon 654 bin 709 kişi oldu.

Kadın yaşlıların sayısı ise 2017'de 3 milyon 861 bin 952 kişi, 2018'de 4 milyon 16 bin 72 kişi, 2019'da 4 milyon 213 bin 467 kişi, 2020'de 4 milyon 439 bin 663 kişi ve 2021'de ise 4 milyon 590 bin 415 kişi olarak kayıtlara geçti.

YAŞLILARIN BAĞIMLILIK DURUMU

Çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranının 5 yılda sürekli arttığı görüldü. 2017'de yüzde 12,6 olan bu oran, 2018'de yüzde 12,9, 2019'da yüzde 13,4, 2020'de yüzde 14,1 ve 2021'de yüzde 14,3 olarak hesaplandı.

DÜNYADA YAŞLI NÜFUSU

Dünya nüfusu, 2021'de 7 milyar 831 milyon 718 bin 605 olarak tespit edilirken, bu kişilerin yüzde 9,8'ine denk gelen 764 milyon 321 bin 142 kişi "yaşlı nüfus" olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl itibarıyla Türkiye'deki yaşlı bireylerin sayısı Singapur, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Bulgaristan gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu 67 ülkenin toplam nüfusunu geride bıraktı.

Söz konusu yılda, en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke ise Monako, Japonya ve İtalya oldu.

Öte yandan, geçen yıl yaşlı nüfusta ilk sırayı 183 milyon 919 bin 14 kişiyle Çin alırken, bu ülkeyi 95 milyon 829 bin 843 kişiyle Hindistan ve 57 milyon 842 bin 422 kişiyle ABD izledi.

Etiketler : yaşlı nüfusu dünya yaşlılar günü tüik
Çağla'dan robot dansı

Çağla'dan robot dansı
Kostümlü kutlama

Kostümlü kutlama
Paris stili

Paris stili
Konserde zorlandı

Konserde zorlandı
Milano'da modellik eğitimi

Milano'da modellik eğitimi
‘Pınar ailemle tanıştı'

‘Pınar ailemle tanıştı'
20 yıl sonra yeniden

20 yıl sonra yeniden
Ortaköy yerine Adana'ya gitti

Ortaköy yerine Adana'ya gitti
Tilki'nin ödülü Gencebay'dan

Tilki'nin ödülü Gencebay'dan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes