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29 Aralık 2023 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 09:00:00

Türkiye'nin yarısı evine güvenmiyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Yapılan son araştırmaya göre 10 kişiden 4'ü oturduğu konutun depreme karşı dayanıklı olmadığını düşünüyor. Halkın yüzde 75'i de belediyelerin deprem konusunda gerekli çalışmaları yapmadığını belirtiyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası 50 bin 500 kişi hayatını kaybederken yüz binlerce kişi de yaralandı. 11 ili vuran felaketin ardından 'depreme karşı hazır mıyız?' soruları bir kez daha gündeme geldi. Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye genelinde 2 bin 384 kişinin katılımıyla Türk halkının depreme karşı dayanıklılık ve hazırlık konusunda ne düşündüğünü araştırdı.

'KONUTLAR DAYANIKLI DEĞİL'

Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 42,6'sı oturduğu konutun depreme karşı dayanıklı olmadığını düşünüyor. Yıllara göre değerlendirildiğinde de oturduğu konutun dayanıklı olduğunu düşünenlerin oranı 2022'de yüzde 70,6 iken 2023'de bu oranın yüzde 57,4'e düştüğü görülüyor.

'BELEDİYENİN YETERLİ ÇALIMASI YOK'

Araştırmada katılımcılara belediyelerin deprem konusunda gerekli çalışmaları yapıp yapmadığı sorusu da yöneltildi. Alınan yanıtlara göre Türk halkının yüzde 75,4'ü belediyelerin gerekli çalışmaları yapmadığını düşünüyor. Ancak yıllara göre değerlendirildiğinde; 2022'de katılımcıların yüzde 14'ü belediyelerin gerekli çalışmaları yaptığını düşünürken, bu oran 2023'te yüzde 24,6'ya yükselmiş durumda.

Etiketler : türkiye deprem konut araştırma
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