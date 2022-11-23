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23 Kasım 2022 Çarşamba 13:16:00 - Güncelleme:23 Kasım 2022 Çarşamba 13:16:00

Türkiye'nin Yapay Zeka Küresel Ortaklığı üyelik başvurusu onaylandı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Yapay Zeka Küresel Ortaklığı'na (GPAI) üyelik başvurusunun, Tokyo'da düzenlenen GPAI Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda onaylandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin GPAI üyelik başvurusunun 22 Kasım'da Tokyo'da düzenlenen GPAI Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda oydaşmayla onaylanmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, GPAI'nın yapay zekayla ilgili önceliklere ilişkin en son araştırmaları ve uygulamaları desteklemek suretiyle yapay zeka alanındaki teori ve uygulama arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlayan çok paydaşlı bir girişim olduğuna vurgu yapıldı.

Oluşumun, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) insan-merkezli değerlere dayanan ve yapay zekanın güvenilir, sorumlu ve sürdürülebilir kullanımını teşvik eden Yapay Zeka Tavsiyeleri doğrultusunda uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla bilim, sanayi, sivil toplum, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve akademik çevrelerin uzmanlığını bir araya getirdiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"OECD'nin kurucu üyesi, NATO müttefiki ve hızla gelişmekte olan yapay zeka ekosistemine sahip bir G20 üyesi olarak Türkiye, bu alandaki uluslararası işbirliğine aktif katkılarda bulunmaktadır. Ülkemiz şimdi GPAI üyeliği sayesinde bir yandan bu platformda yapay zekanın sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik sürdürülen uluslararası işbirliğine katma değer sağlayacak; diğer yandan da güvenilir yapay zekayı benimsemek, çok-disiplinli araştırmaları paylaşmak, bilgi boşluklarını belirlemek, eş güdümü en üst düzeye çıkarmak, potansiyel sınamaları tespit etmek ve indirgemek amacıyla GPAI kapsamındaki çok paydaşlı işbirliğinden yararlanabilecektir."

Açıklamada, Türkiye'nin yapay zekanın etik ve sorumlu kullanımını teşvik edecek olup ortak değerleri ve hedefleri doğrultusunda GPAI'nın çalışmalarına aktif şekilde iştirak etmeyi öngördüğünün altı çizildi.

Etiketler : dışişleri bakanlığı yapay zeka gpai
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