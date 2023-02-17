Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ulutaş, Papa ile görüşmesini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak atanan Ulutaş, dün Papalık Sarayı'nda Papa'ya güven mektubunu sunması dolayısıyla yaptığı görüşmeyi AA muhabirine değerlendirdi.

Büyükelçi Ulutaş, Papa Franciscus ile görüşmelerinde, asrın felaketi, Ukrayna'daki savaş, Türkiye-Vatikan ilişkileri başta olmak üzere pek çok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Papa'ya güven mektubunu sunmasının Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı "asrın felaketi"nden kısa süre gerçekleştiğine dikkati çeken Ulutaş, "Maalesef acı bir olayın akabinde yapılmış bir mektup tevdi idi. Yaşadığımız asrın felaketinin acılarını sarmaya çalıştığımız bu günlerde, bu mektubu tevdi etme fırsatı buldum. Tabii ki görüşmemizin önemli bir kısmı, Papa'nın hem Türkiye'ye, hem de başta Sayın Cumhurbaşkanımıza olmak üzere, Türk milletine verdiği taziye mesajıyla geçti. Bu konuda, Vatikan'ın dünya geneline yayılmış organizasyonlarıyla birlikte Türkiye'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğu fikrini dile getirdi." diye konuştu.

Papa'nın bu konuda ilgili kurumların harekete geçmesi talimatını verdiğini söylediğini de aktaran Ulutaş, güven mektubunu sunmasının akabinde ivedilikle yardım konularından sorumlu bir kardinalin kendisiyle temasa geçerek destek sağlayabilecekleri alanları sorduğunu anlattı.

Büyükelçi Ulutaş, güven mektubunu sunduğu törende Papa'nın büyükelçilik olarak açtıkları taziye defterini de imzaladığını belirterek, "Güzel, sıcak, kısa bir mesaj paylaştı. 'Düşüncelerim ve dualarım bu acı dolu anda asil Türk halkıyla birliktedir. Sevgili kardeşlerim, size yakınım ve dua ediyorum. Kardeşçe duygularla sizleri selamlıyorum. Franciscus.' dedi." ifadelerini kullandı.

Papa'dan Türkiye'nin Ukrayna meselesindeki rolüne övgü

Ukrayna-Rusya savaşı ve Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerinin de görüşme konularından olduğunu dile getiren Ulutaş, "Papa uzun bir süredir aslında birçok vesileyle Türkiye'nin Ukrayna meselesindeki rolünü, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın bu meseleye dair oynadığı kritik rolü dile getirmekte. Türkiye'nin bu eşsiz rolünden yani çatışan her iki tarafı bir araya getirebilme rolünden övgüyle bahsederek bu çalışmaların devamı konusunda teşviklerini bizlere sundu." diye konuştu.

Ulutaş dünyanın ciddi bir kriz döneminde olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz dünya bunu Ukrayna Savaşı olarak görüyor ve böyle adlandırıyor ama çok farklı ülkelerin dahil olduğu bir süreç yaşıyoruz. Bu global sürecin bir an önce çözülebilmesi ve bir sulha kavuşabilmesi için şu ana kadar Türkiye'nin oynadığı rol ve bundan sonra oynayacağı role dair Papa'nın oldukça güçlü ve övgü dolu sözleri söz konusuydu."

Büyükelçi Ulutaş ayrıca Papa'ya ve Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'e Hristiyanlık tarihinde önem taşıyan "İznik Konsili"nin toplandığı yer olan İznik'in ünlü çinilerinden hediye ettiğini aktardı.