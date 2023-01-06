Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Fırat, Polonya'nın stratejik önemini vurguladı

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Polonya ekonomisinin 700 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Polonya'nın özellikle son 30 yılda büyük gelişme kaydeden bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkesi olduğunu ifade eden Fırat, "Ülkenin stratejik konumu giderek önem kazanıyor. Baltıklar'dan Türkiye sınırına kadar uzanan coğrafyada önemli bir oyuncu." görüşünü paylaştı.

Fırat, Polonya'nın kendi ayakları üstünde duran ve politikalarını diğer ülkelere kabullendirmek için çabalayan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, çok yakından takip edilmesi gereken bölgesel bir güç olduğunu vurguladı.

Polonya'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'in yanında yer aldığını anımsatan Fırat, halihazırda 3 milyondan fazla Ukraynalının Polonya'da ikamet ettiğini dile getirdi.

Fırat, Polonya'nın ABD ile ilişkilerinin çok geliştiğinin altını çizerek, "ABD, Polonya'yı bir ileri üs haline getiriyor. Polonya, ordusuna en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. AB ve NATO içinde en büyük kara kuvvetlerinden biri olmak için adımlar atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE İLE TİCARET HACMİ 11 MİLYAR AVROYA YÜKSELDİ"



Büyükelçi Fırat, Polonya'nın AB dışındaki bölgelerde de ilişkilerine önem verdiğine işaret ederek, Türkiye, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerle yakın ilişki içinde olduğunu söyledi.

Fırat, Polonya'nın tahmin edilenden daha stratejik bir ülke olduğunu belirterek, "Çok hızlı gelişmekte olan Polonya, Türkiye'nin önemli stratejik ortaklarından biri. 620 yılı aşan diplomatik ilişkilerimizin yanı sıra iki ülke halklarının sosyokültürel yapıları da son derece benzer." dedi.

Türkiye ile Polonya'nın ikili ticaret hacminin 2022'de 11 milyar avroya yükseldiğini kaydeden Fırat, şöyle devam etti:

"Türk şirketlerinin 2022 sonu itibarıyla 65 müteahhitlik projesinde 5,1 milyar avro yatırımı bulunuyor. Altyapı, fabrikalar, lojistik ve limanlar gibi birçok alanda projeler var. Polonyalılar, ailelerine çok düşkün ve kalabalık oldukları için pasaport taşımaya alışık değiller. Diğer destinasyonlara giderken kimlikle gidiyorlardı. Kendilerini Türkiye'ye çekmek için kimlikle gidilmesi yönünde de bir çalışma yaptık. Geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon 150 bin Polonyalı turist ülkemizi ziyaret etti. Bundan sonra bu rakamdan geriye düşeceğimizi zannetmiyoruz. Hedefimiz 1,5-2 milyon Polonyalı turiste ulaşmak. Türkiye'nin her daim ilk 3 destinasyon arasında yer alacağını söylemek yanlış bir sonuç olmayacaktır."

Fırat, çok sayıda Polonyalı şirketin Türkiye'ye yatırım yaptığına dikkati çekerek, yatırım araştırmalarında Türkiye'nin öne çıktığını söyledi.

Gelecek birkaç yıl içinde Polonya'dan Türkiye'ye çok büyük yatırımların gelebileceğini vurgulayan Fırat, "Geçen yıl Polonya'da düzenlenen üçüncü en büyük savunma sanayisi fuarına Türkiye öncü ülke olarak katıldı. 30 savunma sanayisi şirketimiz buraya iştirak etti. Bu alanda daha fazla yatırım ve işbirliği duyacağız." diye konuştu.

"BAŞKA ŞEHİRLERDEN KARŞILIKLI UÇUŞLARIN ARTMASI YÖNÜNDE ÇALIŞIYORUZ"



Fırat, Türkiye'nin Polonya'ya yatırımlarının da her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Türk Hava Yolları da buna paralel olarak uçuşlarını artırmaya çalışıyor. İstediğimiz noktaya henüz gelemedik ama üzerinde çok çalışılan bir husus. Bu sene içinde Katowice-İstanbul uçuşlarının başlaması söz konusu. Başka şehirlerden karşılıklı uçuşların artması yönünde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya'ya ziyaretinin planlandığını anlatan Fırat, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısı hayata geçirilecekti. Bu, aslında ilişkilerimizin ne aşamaya geldiğinin bir göstergesi fakat Cumhurbaşkanımızın programlarının çok yoğun olması ve savaş nedeniyle bu ziyaret gerçekleşmedi. 2023'te her iki ülkede seçim olmasına rağmen bu ziyaretin gerçekleştirilmesi hala gündemde. Geçen yıl karşılıklı ziyaretler hiç olmadığı kadar yoğun şekilde yaşandı. Meclis Başkanımız, Savunma, Dışişleri, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor ile Ticaret Bakanlarımızın Polonya ziyareti gerçekleşti. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç ve Genelkurmay İkinci Başkanımız da ziyaret ettiler. Benzer şekilde Polonyalı bakanların da ülkemizi ziyaretleri 2022'de son derece yoğun oldu."