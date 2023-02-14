VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Isparta'ya gelen depremzedeler tesislere yerleştiriliyor
Depremzede yakınlarına 100 bin TL nakdi yardım
Adıyaman'da 207 saat sonra 45 yaşındaki kişi enkazdan çıkarıldı
11 bebek daha Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara'ya getirildi
Başkan Erdoğan: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişi hayatını kaybetti
NATO Savunma Bakanları Toplantısı, Türkiye için saygı duruşuyla açıldı
9 bini aşkın yabancı personel arama kurtarma çalışmalarında yer alıyor
Polonya'nın "stratejik rezervlerinden" Türkiye'ye 3 tırlık yeni destek
Beyoğlu'ndaki terör saldırısı iddianamesinde 'kadını yok et' detayı
Elbistan'da enkazlar kaldırılıyor
Malatya'da enkazdan kurtarılan depremzede: Beraber çök-kapan yaptık
e-Nabız'a depremzede yakınları için yeni özellik
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten seçim tarihi açıklaması
MSÜ ve e-YDS İngilizce sınavları ertelendi
Antep'te yemek dağıttı
Antep'e 300 çadır
Depremin ardından en çok hasarlı ilçeler belli oldu
Kızılay'dan 100 bin kişilik yemek
Şehit annesinden 55 bin lira bağış
Dışişleri Bakanlığı, 9 bin 46 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçelerdeki ilk hasar tespit verileri açıklandı
Adana'da 11 binanın depremlerde yıkılmasıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı
Her yer yıkıldı, o ayakta kaldı! O da ölüm saatinde takılı kaldı
178. saatte Miray mucizesi
14 Şubat 2023 Salı 19:36:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 19:36:00

Polonya'nın "stratejik rezervlerinden" Türkiye'ye 3 tırlık yeni destek

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Polonya'nın "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verdiği destekler çerçevesinde stratejik rezervlerinden birer tır jeneratör, battaniye ve kışlık çadır olmak üzere toplam 3 tır yardımın yanı sıra bazı talep edilen ilaçları Türkiye'ye göndereceğini söyledi.

Fırat, Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından Polonya'da yürütülen destek çalışmalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Polonya'nın Türkiye'ye gönderdiği kurtarma ekibinin altı saatte Türkiye'ye gitmeye hazır hale geldiğinin altını çizen Fırat, sonrasında bu ekibe ilave olarak bazı madencilerin de deprem bölgesine gittiğini bildirdi.

Fırat, Polonya'nın medikal ekipmanlar, doktor ve hemşirelerle bir de sahra hastanesi gönderdiğine dikkati çekerek "HUSAR dediğimiz ekip Adıyaman'ın Besni ilçesinde görev yaptı ve 12 vatandaşımızı kurtardı. Kendilerine hakikaten müteşekkiriz. Yarın Polonyalı ekiplerin hepsi dönecek. Vatandaşlarımızla havalimanında pankart ve bayraklarla karşılayarak teşekkür etmek istiyoruz." diye konuştu.

Polonya'nın depremlerin ilk anından beri çok olumlu ve hızlı hareket ettiğini belirten Fırat, "Polonya devleti destekleri çerçevesinde son olarak stratejik rezervlerinden birer tır jeneratör, battaniye ve kışlık çadır olmak üzere toplam 3 tır yardımı yanında bazı talep ettiğimiz ilaçlarla Türkiye'ye gönderecek." ifadesini kullandı.

6 TIR YARDIM GÖNDERİLDİ

Fırat, Türk vatandaşlarının da sürecin başından bu yana çok emek verdiklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Altı şehirde toplama merkezleri oluşturduk. Derneklerimiz, öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız yardımcı oldu. Toplama merkezi olarak iş adamlarımıza ait depodan, Yunus Emre Enstitüsüne ve hatta bir vatandaşımızın 'Evimin arkası çok geniş. Orada bile her şeyi biriktirebiliriz.' dediği her türlü imkanı değerlendirdik. Çok güzel ayni yardımlar toplandı ve 6 tırla Türkiye'ye gönderildi. Şimdi bütün toplama merkezlerimizde son acil ihtiyaçlarımız olan çadır, battaniye ve jeneratör gibi ihtiyaçları topluyoruz."

Aynı zamanda Polonya'daki Türk iş adamlarının 1000 metrekarelik büyük bir kışlık çadır bağışladığını ve onun da yarın yola çıkarılacağını anlatan Fırat, "Değişik şirketlerin buradan temin ettiği çadır, battaniyeler önümüzdeki günlerde yola çıkıyor. Bunların büyük bölümünü tırlarla aynı zamanda Türk Hava Yolları ile de intikal ettiriyoruz." dedi.

Fırat, Elçilik olarak AFAD ve Dışişleri Bakanlığının izniyle bir de nakdi yardım hesabı açıldığını aktararak şunları kaydetti:

"Bu hesabı herkese duyurmaya başladık. Dün itibarıyla bütün basın yayın kuruluşlarına ve belediyelere bu hesapla ve çalışmalarla ilgili bilgi verdik. İş adamlarının çatı kuruluşlarına bilgi ilettik. Yardımcı olmak isteyen herkese bu hesaba da nakdi yardım ricasında bulunduk. Önümüzdeki günlerde bu meblağ Ankara'nın talimatları çerçevesinde kullanılacak. Ayrıca burada yayın yapan TVP World ve PAP gibi yayın organlarında, Polonya'da bulunan değişik radyo ve televizyon kanallarında katıldığım mülakatlarla durum hakkında bilgi veriyorum."

Etiketler : türkiye polonya afad

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX