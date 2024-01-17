Türkiye'nin uzay yolculuğu bir gün ertelendi

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, 18 Ocak'a (yarın) ertelendi.

SPACEX'TEN AÇIKLAMA

SpaceX, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun (ABD yerel saatiyle) 18 Ocak'a ertelendiğini açıkladı.

SpaceX, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ABD yerel saatiyle 18 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Ax-3 misyonunun ISS'ye fırlatılması için şimdi 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz. Bu ilave süre ekiplere uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı verecek." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen yetkililer, fırlatmanın yarına ertelendiğini belirtmişti.

BAKAN KACIR: FIRLATMA ÖNCESİ TEKNİK KONTROLLERİN TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, fırlatmanın ertelenmesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 00:49 (Türkiye saati ile) Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

■ NASIL SEÇİLDİ: Türk astronot seçimleri için 36 bin aday başvuru yaptı. Adaylar arasından 30'u Ankara'ya çağrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2023'te Alper Gezeravcı'nın asil uzay yolcusu olduğunu duyurdu. Gezeravcı yolculuk için ABD'de uzun bir eğitim aldı.

■ EKİPTE 4 KİŞİ VAR: Astronot Gezeravcı'nın bulunacağı uzay aracının içinde ABD ve İspanya'yı temsilen Mürettebat Komutanı Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetleri'nden Pilot Walter Villadei yer alacak. Kapsüldeki diğer isim ise İsveç'ten Avrupa Uzay Ajansı'nı temsilen Marcus Wandt olacak.

■ TÜRK BAYRAĞI GÖTÜRECEK: Ax-3 uzay görevine gidecek uzay yolcuları beraberlerinde kişisel ve ülkelerini simgeleyen bazı objeler de götürecekler. Gezeravcı'nın bavulunda başta yeğeni olmak üzere, aile bireylerinin fotoğrafları, Yörük kültürüne ait bazı objeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine verdiği Türk bayrağı olacak.

■ 13 DENEY YAPACAK: Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzaya gönderiliyor. Aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine, alglerden propolise kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney uzayda gerçekleştirilecek.

■ YEMEKLERİ ÖNCEDEN GİTTİ: Nisan 2023'te astronotların beğendikleri yemek grupları tespit edildi. İlk numunelerin testleri NASA bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirildi. Yenilecek yemekler astronotlardan çok önce kargo olarak oraya ulaştırıldı. İstasyona ulaşmak için kullanılacak "Crew Dragon" kapsülünün içinde yolculuk için yemek olacak.

■ ATASEVER DE UÇACAK: Misyonda 2 insanlı uçuş gerçekleştirilecek. İlki Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı, ikincisi ise Tuva Cihangir Atasever'in yılın ilk yarısında gerçekleştirmesi beklenen yörünge altı uçuşu olacak.

CUMA GÜNÜ 13.15'TE İSTASYONA KENETLENECEK

NASA, Ax-3 mürettebatının Uluslararası Uzay İstasyonu'na yapacağı yolculuğun programını açıkladı. Buna göre, bugün California'daki Emblem Akademisi için seferle ilgili eğitimsel uçuş içi etkinliği düzenlenecek, ardından NASA uçuş mühendislerince basın toplantısı yapılacak. Medya telekonferansı da bugün düzenlenecek.

Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Ax-3, mürettebatıyla 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece saat 01.11'de gerçekleşmesi planlanan fırlatmayla Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edecek.

Söz konusu fırlatmanın lansmanı da aynı gün yapılacak. Ax-3'ün, Uluslararası Uzay İstasyonu ile kenetlenmesinin ise 19 Ocak Cuma günü TSİ 13.15'te olması hedefleniyor. Ax-3'ün, istasyona yanaşması, ardından ambarın açılması ve mürettebatı karşılama programı düzenlenmesi planlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sırasında Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. Erdoğan, uzay istasyonunda yürüteceği çalışmalar için başarı diledi ve "İlk Türk astronotumuzu; büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz" dedi.