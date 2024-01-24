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24 Ocak 2024 Çarşamba 18:34:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 18:34:00

Türkiye'nin 'Uzay Misyonu'nda yeni proje: Ankara'da kurulacak

Kaynak: TRT Haber

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Uzay teknoloji geliştirme bölgesini Ankara'da kuracağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Uzay teknoloji geliştirme bölgesini Ankara'da kuracağız." dedi.

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Etiketler : sanayi teknoloji uzay geliştirme ANKARA BAKAN KACIR
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