24 Ocak 2024 Çarşamba 18:34:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 18:34:00
Türkiye'nin 'Uzay Misyonu'nda yeni proje: Ankara'da kurulacak
Kaynak: TRT Haber
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Uzay teknoloji geliştirme bölgesini Ankara'da kuracağız." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Uzay teknoloji geliştirme bölgesini Ankara'da kuracağız." dedi.
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