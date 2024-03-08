Türkiye'nin "uzay kadrosu"ndaki Hıdır'dan kadınlara tavsiyeler

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, son dönemde kadınların uzay ve bilim gibi ileri teknoloji gerektiren alanlara yönelmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aynı zamanda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Yönetim Kurulu Üyesi olan Kuzucu Hıdır, Türkiye'nin uydu ve haberleşme başta olmak üzere pek çok alanda uzay projelerini başarıyla gerçekleştiren bir ülke olduğuna dikkati çekti.

Geçen yıl yüksek çözünürlükte metre altı gözlem yapabilen, yerli ve milli İMECE uydusunun uzaya fırlatıldığını anımsatan Kuzucu Hıdır, Milli Uzay Programı 2022-2030 Strateji Belgesi vizyonundaki "Türk Astronot ve Bilim Misyonu"nun da Astronot Alper Gezeravcı tarafından başarıyla tamamlandığını söyledi.

Kuzucu Hıdır, halihazırda uzay alanında faaliyet gösteren kamu, özel kurum ve kuruluşlarda çalışan pek çok kadın mühendis bulunduğunu vurgulayarak, "İlerleyen yıllarda Türk kadınlarının astronot olarak uzay misyonlarında görev alacağından hiç şüphem yok. Kadın F-16 pilotlarımız olduğu gibi kadın astronotlarımız da çok başarılı görevler yürütecek. Uzay konusunda çalışmak isteyen tüm kadınlarımız inanç ve motivasyonlarını yüksek tutsun. Çalışmak istediğiniz alanı belirledikten sonra o alandaki geleceğin yarışlarına şimdiden hazırlanmaya başlamak ve bu yolla fark yaratmak çok önemli bir konu." diye konuştu.

"PARADİGMA KIRILIMI YAŞANIYOR"



T3 Vakfı olarak çocuklara "Milli Teknoloji Hamlesi" ışığında pek çok eğitim verdiklerini belirten Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST yarışmalarında olduğu gibi Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde de kız çocukların oranının yüksek olduğunun altını çizdi.

Kuzucu Hıdır, büyükşehirlerde olduğu gibi diğer illerde de kız öğrenci sayısını daha yüksek seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Mütevelli heyeti başkanımız Selçuk Bayraktar ve değerli eşleri Sümeyye Erdoğan Bayraktar Hanımefendi'nin yürüttükleri projeler sayesinde özellikle kadınlar ve kız çocukları bakımından eğitim, bilim, teknoloji ve sosyal alanlarda bir paradigma kırılımı yaşandığını çok açık şekilde görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"MÜHENDİSLİK VE UZAY ALANINDA KIZ ÖĞRENCİ SAYISI YÜKSELİŞTE"



Geçmişte mühendislik fakültelerinde erkek öğrenci sayısının kız öğrencilere oranla epey yüksek olduğunu aktaran Kuzucu Hıdır, şimdiyse özellikle bazı mühendislik fakültelerine kız öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bilgisini paylaştı.

Kuzucu Hıdır, aynı şekilde TEKNOFEST kapsamındaki model uydu ve roket yarışmacılarındaki kız öğrenci sayısının arttığına işaret ederek, "Bu da bize umut veriyor çünkü kadınlarımızın emek verdiği her işin kalitesi çok daha yüksek oluyor." dedi.

Türkiye'de yüksek öğrenim gören kadın sayısının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Kuzucu Hıdır, bu durumun da meslek sahibi kadın sayısına pozitif katkı sağladığını söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN KATMA DEĞER ÜRETMEK"



Kuzucu Hıdır, ev kadınlarının fedakarlıklarının hiçbir şekilde ödenemeyeceğini, özellikle çocukların eğitimi ve bir evin idaresine olan katkılarının son derece değerli olduğunun altını çizdi.

Buradaki en önemli konunun katma değer üretmek olduğunu vurgulayan Kuzucu Hıdır, şöyle devam etti:

"Çalışan bir kadın olmak veya ev hanımı olmak arasında kategorik olarak bir derece farkı bulunmuyor esasında. Önemli olan kadınlarımızın önce kendilerine sonra da ailelerine ve topluma sundukları katma değerin yüksek olması aslında. Ülkemiz kadınlarının ne kadar çalışkan, fedakar ve özverili olduklarını gördükçe ülkemizin yarınlarına umutla bakmamak elde değil. Genç kuşaklarımızın kendi tarihsel ve kültürel değerlerimizden kopmadan farklı mecralardaki olumsuz içeriklere maruz kalmadan bilimle, teknolojiyle, sanatla, sporla, düşünceyle yetişmesi çok önemli. Bunun için de tüm ailelere büyük bir görev düşüyor çünkü eğitim ailede başlıyor."

"ROL MODELLER ÖNEMLİ"



Kuzucu Hıdır, insan hayatında bazı rol modellerin olmasını çok önemli bulduğunu belirterek, türlü zorluklara göğüs germiş, çetin mücadeleler veren kahraman kadınların ve fikir insanlarının önemine işaret etti.

Bu kişilerden ilham almanın insanın hem kendine hem de tarihine güven ve inanç duymasını sağladığını vurgulayan Kuzucu Hıdır, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin ilk döneminde tıp eğitimi alarak doktor olan, ömrünün yarısını insanlığa hizmet ederek geçiren Ayşe Hümeyra Ökten'in hayat hikayesi hepimiz için örnek teşkil ediyor. Şu sözü de hepimize bir ders niteliğinde 'Paylaşmak ve güven esas, meşakkat geçici. Asıl olan insana hizmet ve Allah'a yakın olmaktır.' Yine pek çok ilklere imza atan Betül Mardin'in şu sözü de bizler için yol gösterici nitelikte; 'Hep çalışacaksın, üreteceksin. Beynin meşgul olacak, hep koşturman gereken işler olacak.'"