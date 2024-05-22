Türkiye'nin tek kadın sürücü eğitmeni

Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde görevli jandarma ekipleri, kurumun envanterinde bulunan otomobil, minibüs, motosiklet ve arazi taşıtı gibi devriye müdahale ve trafik araçlarını kullanıyor.

Görevler sırasında yaşanan kazaların azaltılması, dışarıdan gelen uyarıcılara seri şekilde yanıt verebilmesi, aracını doğru yerde ve pozisyonda kullanması, gereken sürede intikalini en güvenli şekilde tamamlaması ve aracının limitlerini bilmesi amacıyla Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığında uygulamalı motosiklet ve otomobil güvenli ve ileri sürüş teknikleri, kar üstü ve UTV araçları, temel trafik kursu, tehlikeli madde taşımacılığı olmak üzere 21 dalda kurslar düzenleniyor.

Türkiye'de teşkilatın sürücü eğitimi verilen tek merkezi olan Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığındaki eğitimlerde, alanlarında uzman 22 jandarma personeli görev yapıyor.

Bursa Jandarma Trafik Okulu Motosiklet Bölüm Başkanlığındaki 8 eğitmenden biri olan 35 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Torca, AA muhabirine, 2014 yılında jandarma teşkilatında astsubaylığa başladığını, Ordu ve İzmir'deki görevlerinden sonra Ağustos 2020'de Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığına atandığını söyledi.

Çocukluğundan bu yana motosiklet sevgisinin olduğunu belirten Torca, teşkilata girdikten sonra bu alanda kurslara katıldığını ifade etti.

Kursları bitirdikten sonra motosiklet timlerinde görev yaptığını anlatan Torca, "Motosiklet kullanımında tecrübeli, etkin ve yetkin olmam sebebiyle komutanlarım tarafından Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığında verilen motosiklet kurslarında eğitici olma fırsatı tanındı. Ben de bana verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek motosiklet eğitmenliği görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum." dedi.

GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ 5 HAFTA SÜRÜYOR"



Astsubay Üstçavuş Torca, motosikletli jandarma ekiplerine verilen güvenli sürüş eğitiminin 3 hafta trafiğe kapalı alan, 2 hafta gözlemli yol sürüşü olmak üzere 5 hafta sürdüğü bilgisini verdi.

Asayiş ve trafik alanlarındaki timlere uluslararası platformda kabul gören güvenli ve ileri sürüş teknikleri kursu verdiklerini anlatan Torca, "Kurslarda yılda yaklaşık 300 jandarma personelini yetiştiriyoruz. Okulumuza gelen kursiyerler beni ilk gördüklerinde çok şaşırıyor. Hatta görüp de şaşırmayan yok desem yeridir." ifadesini kullandı.

Torca, bir kadının motosiklet sürücü eğitmenliği yapmasının, Jandarma Genel Komutanlığında görevli diğer kadın personel için de büyük bir motivasyon ve gurur kaynağı olduğuna inandığını belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığında ilk ve tek kadın motosiklet eğitmeni olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu dile getiren Torca, şunları kaydetti:

"Vatanını çok seven, görevini en iyi yapandır. Vatanı sevmenin kadını erkeği olmaz. Çok sevdiğim mesleğimde, çok sevdiğim görevi yapıyorum. Kadın olmak hayallerimizin önüne geçmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu olan Milli Mücadele'de pay sahibi olan Kara Fatma, Halime Çavuş, Nene Hatun ve ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen gibi Türk kadınına imkan verildiği zaman neler yapabileceğinin bir kanıtı ve örneği olmak beni ayrıca gururlandırıyor."