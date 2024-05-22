VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
7 adımda yağlı saçlara son!
Kolombiya'dan hazine avı!
Saç ekiminde "steril ortam" uyarısı!
"Mavi bayrak sıralamasında dünya üçüncüsüyüz"
Ege'ye özgü yemekler Paris'te tanıtıldı!
"İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler" sergisi sanatseverlerle buluşacak!
22 Mayıs 2024 Çarşamba 23:00:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2024 Çarşamba 23:00:00

Türkiye'nin tek kadın sürücü eğitmeni

Kaynak: AA

ABONE OL

Jandarma teşkilatı bünyesinde görevli tek kadın motosiklet sürücü eğitmeni olan Astsubay Üstçavuş Gül Torca, yurt genelindeki motosiklet timlerine Bursa'da sürüş eğitimi veriyor.

Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde görevli jandarma ekipleri, kurumun envanterinde bulunan otomobil, minibüs, motosiklet ve arazi taşıtı gibi devriye müdahale ve trafik araçlarını kullanıyor.

21 DALDA KURSLAR DÜZENLENİYOR

Görevler sırasında yaşanan kazaların azaltılması, dışarıdan gelen uyarıcılara seri şekilde yanıt verebilmesi, aracını doğru yerde ve pozisyonda kullanması, gereken sürede intikalini en güvenli şekilde tamamlaması ve aracının limitlerini bilmesi amacıyla Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığında uygulamalı motosiklet ve otomobil güvenli ve ileri sürüş teknikleri, kar üstü ve UTV araçları, temel trafik kursu, tehlikeli madde taşımacılığı olmak üzere 21 dalda kurslar düzenleniyor.

Türkiye'de teşkilatın sürücü eğitimi verilen tek merkezi olan Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığındaki eğitimlerde, alanlarında uzman 22 jandarma personeli görev yapıyor.

Bursa Jandarma Trafik Okulu Motosiklet Bölüm Başkanlığındaki 8 eğitmenden biri olan 35 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Torca, AA muhabirine, 2014 yılında jandarma teşkilatında astsubaylığa başladığını, Ordu ve İzmir'deki görevlerinden sonra Ağustos 2020'de Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığına atandığını söyledi.

ÇOCUKLUĞUNDAN GELEN MOTOR SEVGİSİ

Çocukluğundan bu yana motosiklet sevgisinin olduğunu belirten Torca, teşkilata girdikten sonra bu alanda kurslara katıldığını ifade etti.

Kursları bitirdikten sonra motosiklet timlerinde görev yaptığını anlatan Torca, "Motosiklet kullanımında tecrübeli, etkin ve yetkin olmam sebebiyle komutanlarım tarafından Bursa Jandarma Trafik Okul Komutanlığında verilen motosiklet kurslarında eğitici olma fırsatı tanındı. Ben de bana verilen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek motosiklet eğitmenliği görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum." dedi.

GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ 5 HAFTA SÜRÜYOR"

Astsubay Üstçavuş Torca, motosikletli jandarma ekiplerine verilen güvenli sürüş eğitiminin 3 hafta trafiğe kapalı alan, 2 hafta gözlemli yol sürüşü olmak üzere 5 hafta sürdüğü bilgisini verdi.

Asayiş ve trafik alanlarındaki timlere uluslararası platformda kabul gören güvenli ve ileri sürüş teknikleri kursu verdiklerini anlatan Torca, "Kurslarda yılda yaklaşık 300 jandarma personelini yetiştiriyoruz. Okulumuza gelen kursiyerler beni ilk gördüklerinde çok şaşırıyor. Hatta görüp de şaşırmayan yok desem yeridir." ifadesini kullandı.

MOTİVASYON VE GURUR KAYNAĞI

Torca, bir kadının motosiklet sürücü eğitmenliği yapmasının, Jandarma Genel Komutanlığında görevli diğer kadın personel için de büyük bir motivasyon ve gurur kaynağı olduğuna inandığını belirtti.

"VATANINI ÇOK SEVEN, GÖREVİNİ EN İYİ YAPANDIR"

Jandarma Genel Komutanlığında ilk ve tek kadın motosiklet eğitmeni olarak görev yapmaktan gurur duyduğunu dile getiren Torca, şunları kaydetti:

"Vatanını çok seven, görevini en iyi yapandır. Vatanı sevmenin kadını erkeği olmaz. Çok sevdiğim mesleğimde, çok sevdiğim görevi yapıyorum. Kadın olmak hayallerimizin önüne geçmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu olan Milli Mücadele'de pay sahibi olan Kara Fatma, Halime Çavuş, Nene Hatun ve ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen gibi Türk kadınına imkan verildiği zaman neler yapabileceğinin bir kanıtı ve örneği olmak beni ayrıca gururlandırıyor."

Etiketler : kadın sürücü eğitmeni motorsiklet timleri Bursa sehirinde eğitim gül torca
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti

Ajda, dünya starlığı yerine parayı seçti
Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması
Anlaşmalı boşandılar

Anlaşmalı boşandılar
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA
Ehliyetini kaptırdı

Ehliyetini kaptırdı
‘Veteran Komedyen' tartışması bitti

‘Veteran Komedyen' tartışması bitti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX