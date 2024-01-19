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19 Ocak 2024 Cuma 01:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 01:00:00

Türkiye'nin tarihi uzay yolculuğu başladı! İçişleri Bakanlığı: Bu gurur hepimizin

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SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. İçişleri Bakanlığı, 'Bu gurur hepimizin' açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatması sonrası İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzayın derinliklerine unutulmaz bir adım attı!

İçişleri Bakanlığı olarak gurur kaynağımız Alper Gezeravcı'ya bu anlamlı yolculuğunda başarılar dileriz.

Astronotumuzun ayağına göktaşı değmesin

Etiketler : Dragon kapsülü SpaceX Kennedy Uzay Merkezi Uzay İstasyonu seyahati
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