Türkiye'nin tarihi uzay yolculuğu başladı! Cevdet Yılmaz: Bu gurur Türkiye'nin, Türk Milleti'nin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkması üzerine, 'Bu gurur Türkiye Yüzyılı'nı başlatan Türkiye'nin, Türk Milleti'nin, bu gurur hepimizin…' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak olan Dragon kapsülü, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkması üzerine sosyal medya X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu gurur dolu anın sevincini şu sözlerle vurguladı:
Ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir ana daha tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Astronotumuz Alper Gezeravcı'yı ve ekip arkadaşlarını taşıyan roket başırılı bir şekilde uzaya fırlatılarak Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı.
Alper Gezeravcı kardeşimizin gerçekleştirileceği deneylerin uzay alanında ülkemizdeki akademik çalışmalar için önemli katkılar sunması ve çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli.
Milli Uzay Programımızın yürütülmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun, semalarımızda ve ötesinde bayrağımızı dalgalandıran bu dönüm noktasının hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Bu gurur; 100'üncü yaşında Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın vizyoner liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı başlatan Türkiye'nin, Türk Milleti'nin, bu gurur hepimizin...
Ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir ana daha tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 18, 2024
Astronotumuz Alper Gezeravcı'yı ve ekip arkadaşlarını taşıyan roket başırılı bir şekilde uzaya fırlatılarak Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu başladı.
Alper Gezeravcı kardeşimizin... pic.twitter.com/fTMCBXyn4G
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