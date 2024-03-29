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29 Mart 2024 Cuma 17:08:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 17:08:00

Türkiye'nin Seçimi Özel Yayın

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Söz, yetki, karar milletin. 31 Mart'ta; sandık başından, YSK'dan, siyasi partilerin genel merkezlerinden gün boyu canlı yayında tüm gelişmeler paylaşılacak.

Sandıklar kapandıktan sonra ise, sonuçlar, en anlaşılır grafiklerle, en hızlı şekilde ekrana taşınacak, uzman konuklar yorumlarıyla yayında olacak.

Biz demokrasi şöleni için hazırız, sizi bekliyoruz...

"Türkiye'nin Seçimi Özel" Pazar günü 24 TV, 24 RADYO, 360 ve tv4 ortak yayınında sizlerle.

Etiketler : 31 Mart seçimleri 24 TV 24 RADYO YEREL SEÇİM
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