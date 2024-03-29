Türkiye'nin Seçimi Özel Yayın

Sandıklar kapandıktan sonra ise, sonuçlar, en anlaşılır grafiklerle, en hızlı şekilde ekrana taşınacak, uzman konuklar yorumlarıyla yayında olacak.

Biz demokrasi şöleni için hazırız, sizi bekliyoruz...

"Türkiye'nin Seçimi Özel" Pazar günü 24 TV, 24 RADYO, 360 ve tv4 ortak yayınında sizlerle.