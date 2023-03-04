Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine İsmail Hakkı Musa atandı
Kaynak: AA
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alındı.
Bu suretle boşalan Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.
- "Sporun ruhuna aykırı provokatif girişimlere müsaade edilmeyecek"
- AFAD'dan depremden etkilenen illerin acil yardım ödeneklerine ilişkin açıklama
- Hatay'da afetzedelere su dağıtımı aralıksız sürüyor
- İznik Gölü kuruyor! Çekilme korkutucu boyuta ulaştı
- Şanlıurfa'da 6 katlı bina yıkıldı!
- Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama