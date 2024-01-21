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21 Ocak 2024 Pazar 12:15:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 12:15:00

Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı 2023'te rekor kırdı

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Türkiye'den geçen sene 82 ülkeye 2,3 milyar doların üzerinde otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı gerçekleştirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin 2023'teki otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı, 2022'ye kıyasla yüzde 57,16 artarak 1 milyar 467 milyon 176 bin dolardan 2 milyar 305 milyon 845 bin dolara yükseldi.

Sektör temsilcileri 2019'da gerçekleştirilen 2 milyar 31 milyon dolarlık rekor ihracatın üzerinde dış satım yaparak tüm yılların en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Geçen yıl 82 ülkeye otobüs, minibüs ve midibüs gönderen araç üreticileri, en fazla dış satımı Fransa, Almanya ve İtalya'ya yaptı.

İlk sıradaki Fransa'ya ihracat 2022'ye göre yüzde 32,43 artışla 308 milyon 798 bin dolardan 408 milyon 960 bin dolara çıktı.

Almanya'ya dış satım yüzde 96,34 yükselişle 160 milyon 928 bin dolardan 315 milyon 972 bin dolara ulaştı.

2022'de 144 milyon 859 bin dolar dış satım yapılan İtalya'ya 2023'teki ihracat ise yüzde 108 artışla 301 milyon 450 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcileri 2023'teki otobüs, minibüs ve midibüs ihracatının yüzde 44,51'ini Fransa, Almanya ve İtalya'ya gerçekleştirmiş oldu.

İSPANYA VE ROMANYA'YA YAPILAN DIŞ SATIMDA DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞLAR

Sektör temsilcilerinin 2023'te ihracatını ciddi oranda yükselttiği ülkelerden İspanya'ya dış satım yüzde 291,20 artış gösterdi. Bu ülkeye ihracat 49 milyon 609 bin dolardan 194 milyon 75 bin dolara yükseldi.

Romanya'ya 2022'de 48 milyon 522 bin dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihraç eden sektör temsilcileri dış satımı yüzde 125,55 artırarak 109 milyon 446 bin dolar seviyesine taşıdı.

Geçen yıl Birleşik Krallık'a yapılan ihracatın ise yüzde 94,97'lik artışla 53 milyon 939 bin dolardan 105 milyon 166 bin dolara ulaştığı görüldü.

Otobüs, minibüs ve midibüs üreticileri ayrıca 2022'de ürün gönderilmeyen İzlanda'ya geçen yıl 510 bin dolar, Tacikistan'a 480 bin dolar, Güney Kore'ye 219 bin dolar, Beyaz Rusya'ya 217 bin dolar ve Japonya'ya 188 bin dolarlık araç ihraç etti.

Etiketler : otobüs minibüs midibüs
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