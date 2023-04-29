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Türkiye'nin milli gururu taarruz helikopteri ATAK-2 gözyüzüne kavuştu
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29 Nisan 2023 Cumartesi 00:44:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 00:44:00

Türkiye'nin milli gururu taarruz helikopteri ATAK-2 gözyüzüne kavuştu

Kaynak: TRT Haber

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2'nin ilk kez havalandığını duyurdu.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'daki TEKNOFEST coşkusuna Ankara'dan müjdeli bir selam ile katılıyoruz. Ağır sınıf taarruz helikopterimiz ATAK-2 ilk kez havalandı. TUSAŞ ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımızı tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı.

ATAK 2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi kapsamında çalışmalar 17 Şubat 2019 tarihinde başladı.

Tasarım ve yapısal üretim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri başlatılan ATAK 2, ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan testleri başarıyla sonuçlandırarak, projenin en önemli virajlarından olan ilk motor çalıştırmasını da 23 Nisan'da başarıyla icra etti.

Bu sınıfta dünyanın üçüncü helikopteri

Söz konusu tarihten itibaren yerde motor çalıştırma ve dayanıklılık testleri gerçekleştirilen ATAK 2, bugün itibarıyla tekerlerini yerden tamamen keserek 15.00 ila 15.15 saatleri arasında ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Dünyanın bu sınıftaki üçüncü helikopteri olan ATAK-2'nin 10 ton ağırlığı ve 1200 kilogramlık mühimmat kapasitesi bulunuyor.

Etiketler : demir sosyal medya atak tasarım
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