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29 Temmuz 2022 Cuma 08:55:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 08:55:00

Türkiye'nin merak ettiği adam konuştu! Çöp evde bulunan çocuğun teyzesiyle ilgili şoke eden gerçek

Kaynak: Sabah

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Bursa'da kız kardeşi Yasemin Acar'ın oğlu M. A.'yı kaçırıp çöp eve kapatan Kamuran Pınar Acar'ın eski eşi konuştu. İsminin yazılmasını istemeyen baba, "13 yıldır çocuğumu arıyorum. Bu olay sayesinde kızımı alma şansım da ortaya çıktı." dedi.

Kamuran Pınar Acar'ın eski eşi, "3 gün içinde sonuç belli olacak. 2 avukatım elllerinden geleni yapıyor" dedi. Eski eş, şu an 47 yaşında olduğunu belirterek dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre sski eş "Kamuran ile Şile'de tanıştım ve 2000 yılında evlendim. 2006 yılında kızım oldu. 28 Temmuz'da 16 yaşına girdi. 2008 yılında boşandım. Boşanmamıza kayın validemin evliliğimize müdahaleleri sebep oldu. Kamuran İstanbul'da meslek edindirme kurslarında el sanatı öğretmenliği yapıyordu. Ben teknisyendim. Tanışarak evlendik. Bizimki basit bir boşanma değildi" dedi.

EN SON 3 YAŞINDA GÖRDÜM

Kamuran Pınar Acar'ın eski eşi, ayrıldığında kızının küçük yaşta olduğu için velayetin anneye verildiğini söyledi.

Boşandıklarında kızının 3 yaşında olduğunu da belirten baba, "Kamuran kızımı da alarak 13 yıl önce kayboldu. Kızımı en son 3.5 yaşında gördüm. Babayı tanımaya başladığında Kamuran kayboldu. Defalarca izini bulduk. Çocuk icraları yaptık. Bursa'ya gelmişler Burayı aylarca aramadan sonra bulduk. Daha önceki evde aynı haldeydi. Temizlik konusunda hassas değildi."

"Bana sorarsanız bu kayınvalideden kaynaklanan birşey. Kızımı 13 yıl boyunca gösterilmedi. Benim için sürekli mahkemeden uzaklaştırma kararları aldırdı. Her şeye rağmen kızım için yıllardır bir gün nafakasını aksatmadım. 12 yıldır yatırdığımız paraları bile inkar etti. Yatırmadı diye dava açtı. 2 yıl önce toplu bir para yatırmıştım. Demekki bu para ile son adreslerine taşınmışlar" dedi.

"DÜNYANIN EN MUTLU ÇOCUĞU OLABİLİRDİ"

Bugüne kadar hep kızına kavuşmak için mücadele ettiğini belirten Baba, "İstanbul'da yaşıyorum. Maddi anlamda sıkıntım yok. Kızımı özel okullarda okuturduk. Fakir bir aile değiliz. Halimiz vaktimiz yerinde ailemiz çok geniş. Çocuk bize gelse dünyanın en mutlu evladı olurdu. Fakat bunu engellediler."

"Kızım güzelliklerden yoksun bırakıldı. Kızım yazlığıma gelip bir gün bile tatil yapmadı. Oysa benim kızım dünyanın en mutlu çocukluğunu yaşayabilirdi. Eski eşim kaçırdı. Onu sadece okul fotoğrafından görebildim. Derslerini sistemden takip ettiğimde başarılı bir öğrenci olduğunu gördüm ve gurur duydum" sözlerini kullandı.

VELAYETİNİ İSTEDİK

Baba kızını velayetini almak için avukatı ile birlikte aile ve çocuk mahkemesine başvurduklarını söyledi ve şunları ekledi:

"Velayeti almak için mücadele ediyorum. Şuan sosyal hizmetlerde. Benim kızımın en son 3.5 yaşındaki fotoğrafı cep telefonumda. O benim duvar kağıdım oldu. 13 yıldır günün her saniyesi her dakikası bu fotoğrafa bakıyorum. Avukatlarım uğraşıyorlar. İnşallah başarılı olacağız. Çok heyecanlıyım"

TELEFONUNU POLİSLERE BEN VERDİM

Baba, Muhammet'in annesi Yasemin Acar'ın cep telefonunu polislere kendisini verdiğini söyledi. Çöp evde Muhammet'in bulunmasının ardından E-Devlet'ten polislerin kendisine ulaştığını da belirten baba, "Polisler bana Muhammet'in annesini tanıyıp tanımadığımı sordu. Bende cep telefonunu verdim."

"Yasemin'i öyle buldular zaten. Yasemin yıllar önce bana ulaşıp çocuğuna ulaşmak istediğini, yanına almak istediğini söylemişti. Ben de ulaştığım adresi ona vermiştim. Kamuran, annesi, kızım ve Cem aynı adreste yaşıyorlardı o dönem" dedi.

Etiketler : Kamuran Pınar Acar Yasemin Acar Muhammet kız çöp ev
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