Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Karagöz, hayatını kaybetti
Kaynak: IHA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatil yapan Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz, tekne ile geldiği Ölüdeniz Mahallesi Faralya Koyu yakınlarında denize girdi. Bir süre denizde yüzen Büyükelçi Karagöz, iddiaya göre kalp krizi geçirdi. Bir anda deniz yüzeyinde hareketsiz kalan büyükelçiyi gören arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vererek, büyükelçiyi kıyıya çıkardı. Motorize sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Büyükelçi Karagöz, ambulansla Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Karagöz'ün hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI
AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz için bir taziye mesajı yayımladı.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı taziye mesajında, "Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız. Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.
Bakanlığım döneminde yakın çalışma arkadaşlığı yaptığımız Lizbon Büyükelçimiz Murat Karagöz'ü kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisini güler yüzlü, çalışkan ve özverili bir insan olarak hatırlayacağız.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 30, 2023
Kıymetli ailesinin acısını paylaşıyor yakınlarına sabır ve başsağlığı... pic.twitter.com/9VlBTytg9N
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