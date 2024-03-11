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11 Mart 2024 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 14:30:00

Türkiye'nin kuzeybatı şehirleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin kuzeybatı şehirleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleriyle Edirne'nin güneyi, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in batısı ve İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : türkiye sağanak uyarı
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