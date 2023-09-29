Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.
29 Eylül 2023 Cuma 23:24:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 23:24:00
Türkiye'nin kredi notu görünümü durağana yükseldi
Kaynak: AA
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Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.
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