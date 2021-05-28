Türkiye'nin Koronavirüs Aşı Tablosu güncellendi

Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Aşı Tablosu sitesinde yayımlanan verilere göre, 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 16 milyon 416 bin 575, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 12 milyon 256 bin 864 oldu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM

İstanbul'da 4 milyon 696 bin 210, Ankara'da 2 milyon 380 bin 208 ve İzmir'de 1 milyon 955 bin 892 doz aşı uygulandı.