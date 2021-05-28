28 Mayıs 2021 Cuma 20:02:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 20:02:00
Türkiye'nin Koronavirüs Aşı Tablosu güncellendi
Koronavirüs mücadele kapsamında vatandaşlara uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 673 bin 272'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin Aşı Tablosu sitesinde yayımlanan verilere göre, 1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 16 milyon 416 bin 575, 2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı 12 milyon 256 bin 864 oldu.
BÜYÜKŞEHİRLERDE SON DURUM
İstanbul'da 4 milyon 696 bin 210, Ankara'da 2 milyon 380 bin 208 ve İzmir'de 1 milyon 955 bin 892 doz aşı uygulandı.
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