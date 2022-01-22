Türkiye'nin denizcilik alanındaki atılımları uluslararası savunma yayınlarında yankılanıyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu ülkemizin ilk istihbarat gemisi 'TCG Ufuk'un Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmesi başta dünyanın en köklü ve büyük savunma yayın organı olan İngiltere menşeli Jane's Defense olmak üzere tüm küresel basında geniş yankı buldu.

ÜSTÜN KABİLİYETE SAHİP

Fransız denizcilik yayını 'navalnews' TCG Ufuk'un denizlere indirilmesini birinci sayfadan vererek geminin teknik özelliklerini anlattı. Haberde "TCG UFUK zorlu iklim ve deniz şartlarında açık denizde 45 günlük görev sürelerini rahatlıkla tamamlayabiliyor. Sofistike bir radar sistemine sahip olan Türk gemisi helikopter pistine sahip ve bu pist 10 ton sınıfı büyük helikopeterlerin iniş ve kalkışına izin verebiliyor" ifadelerine yer verildi.

ASELSAN VURGUSU

İngiltere merkezli Jane's Defense'de "Türkiye'nin ilk istihbarat toplama gemisi olan TCG Ufuk (A-591) İstanbul, Tuzla'daki tersaneden resmi olarak denize indirilerek hizmete sokuldu" ifadesi yer aldı. Haberde geminin özellikleri şu ifadelerle tanıtıldı: "Geminin kumanda kontrol, elektronik, test ve eğitim sistem donanımları Aselsan tarafından sağlanırken Havelsan da gelişmiş savaş sistemi, gemi data dağıtım sistemi, entegre bilgisi sistemi, CCTV sistemi ve mesaj operasyon sistemlerini geliştirdi." Çin'in resmi haber ajansı Xinhua da geniş yer ayırdığı haberde "Türkiye böylesine bir gemiye sahip dünyadaki 10 ülkeden birisi oldu. Türkiye bu gemiyi ulusal savaş gemisi programı kapsamında inşa etti" ifadelerine yer verildi.