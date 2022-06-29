Dünya "zafer" Akşener "taviz" dedi

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in aracılığı ile Madrid'de gerçekleştirdiği 4'lü zirveden önemli kararlar çıktı. Türkiye'nin istediğini aldığı anlaşma ile iki ülke teröre destek vermeme sözü verdi. Dünya basınında geniş yer bulan anlaşma 'Erdoğan'ın zaferi' olarak nitelendirilirken, muhalefet yine rahatsız oldu.

NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de kritik bir anlaşmaya imzalar atıldı. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı dörtlü görüşme gerçekleştirildi.

ANLAŞMA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Anlaşma sonrası, söz konusu İskandinav ülkelerindeki terör örgütünün faaliyetlerine izin verilmemesi, silah ambargolarının kaldırılması ve iade taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi gibi maddelerin yer aldığı bildiri üzerinde anlaşma sağlandı. Dünya basınından çeşitli gazeteler ve medya kuruluşları, İsveç ve Finlandiya'ya NATO yolunu açan kritik bildiriye geniş yer ayırdı. Anlaşma Başkan Erdoğan'ın 'zaferi' olarak yorumlandı.

'ÜLKEMİZİN VERDİĞİ TAVİZDİR'

Ancak muhalefet, Türkiye'nin bu diplomatik başarısından rahatsız oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, NATO-Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan mutabakatı eleştirirken, "İktidarın attığı bu imza ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir." ifadesinde bulundu

'GURURUM İNCİNDİ' DEMİŞTİ

Dünya basınında "zafer" olarak adlandırılan gelişme ile ilgili, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, memorandumu eleştirirken, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletvekilini geçin bir vatandaşı olarak gururum incindi, bu kadar kolay olmamalıydı." dedi.