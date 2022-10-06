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06 Ekim 2022 Perşembe 14:19:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 14:19:00

Türkiye'nin İsrail Büyükelçisi belli oldu

Kaynak: Sabah

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İsrail ile yeni dönem sonrası Büyükelçi ataması gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, büyükelçilere yeni görevlerini bildirirken, İsrail'e Şakir Özkan Torunlar atandı.

Merakla beklenen Büyükelçiler Kararnamesi tamamlandı. Başkan Tayyip Erdoğan'ın onayladığı kararname ile Türkiye'nin, İsrail Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar oldu. Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmişti.

ÇAVUŞOĞLU DÜN GECE TEBLİĞ ETTİ

Sabah'ın haberine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gece büyükelçileri arayarak yeni görevlerini tebliğ etti.

SEDAT ÖNAL'A DA YENİ GÖREV

Buna göre, Bakan Yardımcısı Sedat Önal Newyork BM Daimi Temsilciliği'ne, Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ise Brüksel AB Daimi Temsilciliği'ne getirildi.

ŞAKİR ÖZKAN TORUNLAR KİMDİR?

TED Ankara Koleji'ni bitirmiş ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun olmuştur. Dışişleri Bakanlığı'na 1983 yılında girmiştir. Çeşitli dış görevlerde bulunmuştur. Ortadoğu Genel Müdür yardımcılığı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2008-2010 yıllarında Bangladeş Büyükelçisi olmuş, 2010-2014 yılları arasında Kudüs Başkonsolosu olarak Filistin Büyükelçiliği görevini üstlenmiştir. 2014 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürüdür. 17 Ocak 2017 - Mayıs 2021 tarihleri arasında Hindistan Büyükelçisi olmuştur. 2021 yılı itibarıyla Dış Politika Danışma Kurulu üyesidir. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Etiketler : Başkan Tayyip Erdoğan Güney Asya TED Ankara Koleji Şakir Özkan Torunlar israil
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