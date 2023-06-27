Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu İMECE'den ilk görüntü geldi... "Görevini başarıyla icra ediyor"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ilk gözlem uydusu İMECE'den gelen ilk görüntüyü paylaştı. Bakan Kacır, paylaşımında "Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve millî gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor. İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntü…" ifadelerini kullandı.
Togg Teknoloji Kampüsü'nün İMEC'den çekilmiş görüntüsü paylaşıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntüleri paylaştı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve millî gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor. İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntü" ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve millî gözlem uydusu İMECE, yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ediyor.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) June 27, 2023
İMECE'nin Togg Teknoloji Kampüsü'nden aldığı bir görüntü... #MilliTeknolojiHamlesi ������️ pic.twitter.com/aahztp3SaS
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