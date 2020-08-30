Yerli ve milli füze ATMACA yıl sonunda TSK envanterinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Ülkemizin ilk deniz füzesi olan ATMACA’ya ayrı bir parantez açmam gerekiyor 200 kilometre menzili ile düşman radarları tarafından teşhis edilemeyen ve aynı zamanda hedef hareket etse dahi takip edebilen ATMACA ülkemizi dünyada gemi savar füzesi üretebilen 5 ülke arasına dahil etmiştir. Ordumuzun göz bebeği olarak ATMACA’yı inşallah yıl sonu itibari ile TSK’nın envanterine katacağız, birçok ülkenin ATMACA’ya ilgi duyması ve satın almak için bizimle iletişim kurması da ayrıca gurur vericidir."

ATMACA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Türk Deniz Kuvvetleri'nin gemisavar silahlarını millileştirme vizyonu kapsamında Roketsan'a ihale ettiği Atmaca projesinin, dünyanın en gelişmiş avcı füzelerini Türkiye'ye kazandırması bekleniyor.

Exocet ve Harpoon füzelerinden daha üstün özelliklere sahip olacak füze, denizde asgari 200 kilometre uzaklıktaki hedeflere karşı kullanılacak.

Data-link donanımına da sahip olacak Atmaca, seyir halindeyken uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

SOM füzesinde de kullanılan TR40 motorlarıyla güçlendirilen Atmaca füzesi ile ilk test atışlarını geçen sene gerçekleştirildi.

Atmaca füzesi ilk olarak Havelsan tarafından geliştirilen GENESİS Savaş Yönetim Sistemi ile donatılan Milgem Sınıfı Korvetler ile Gabya Sınıfı firkateynlerde kullanılacak. Bunun yanında Harpoon füze sistemini kullanan diğer gemi ve denizaltılarında Atmaca füzesi ile donatılması hedefleniyor.

ATMACA füzesi denizde asgari 200+km uzaklıktaki hedefleri vurabilecek. Bunun beraber ATMACA seyir halindeyken Data-link donanımı sayesinde uzaktan hedef güncellemesine izin verecek. Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.