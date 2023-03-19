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19 Mart 2023 Pazar 16:09:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 16:09:00

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi açıldı! Başkan Erdoğan: Ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Başkan Erdoğan, "Ham madde ile başlayıp nihai ürüne kadar uzanacak bir sistemle, ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehir'de keşfettiğimiz 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervimizi yıllık 1200 ton cevher işleyecek bir tesisle kazanca dönüştüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "Ham madde ile başlayıp nihai ürüne kadar uzanacak bir sistemle, ülkemizin tüm değerlerini harekete geçirmekte kararlıyız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti

"Sarsıntıların yol açtığı huzursuzluk yüzünden başka yerlere gidenler yavaş yavaş şehirlerine dönüyor. Milletçe yürek yüreğe bu felaketin izlerini sileceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Bandırma Bor Karbür Tesisi) Buradan elde ettiğimiz tecrübeyle Kütahya Emet'te 5 bin ton üretim kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi daha kuracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Ülkemizi taşıması, ticareti ve üretimiyle bir doğal gaz merkezi yapma yolunda hızla ilerliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"(Deprem bölgesi) Güvenli ve huzurlu yerleşim yerleriyle, şehirlerin tarihi ve kültürel zenginliklerini ihya ederek, Türkiye Yüzyılına yürümeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan, "Projedeki personelimizin, depremzedelerin yardımına koşması sebebiyle yaşanan gecikmeye rağmen Karadeniz gazını yakında milli sisteme bağlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuza, aramıza hiç kimsenin, hiçbir engelin, hiçbir siyaset mühendisliği projesinin girmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan balıkesir bor karbür tesisi

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