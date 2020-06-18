Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı Tuba Ersöz oldu

HSK 2020 yaz kararnamesiyle 4 bin 626 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Gaziantep, Manisa ve Adana başsavcıları değiştirilirken, Ankara ve İstabul'da başsavcı değişikliğine gidilmedii. Kararname ile ilk kez başörtülü bir savcı başsavcı yapıldı.



18 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, 2020 adli ve idari yargı ana kararnamesini tamamladı. Kararname ile 4 bin 161’i adli 465’i idari toplam 4 bin 626 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Gaziantep, Manisa, Adana, Mardin, Aksaray, Tekirdağ, Bolu, Kırşehir, Siirt, Bartın, Ardahan, Bingöl, Şırnak, Tokat, Bitlis, Artvin, Niğde ve Gümüşhane başsavcıları değişti. Ankara, İzmir ve İstabul’a başsavcı vekili ile hakim ve savcı takviyesi yapıldı.

TUBA ERSÖZ İLK BAŞÖRTÜLÜ BAŞSAVCI OLDU

Kararname ile bir ilk de gerçekleşti, bir başörtülü savcı, başsavcı yapıldı. Nazilli Savcısı Tuba Ersöz, Konya Beyşehir Başsavcılığı’na getirildi. Kararname ile FETÖ’nün 17 Aralık kumpas soruşturmasını takipsizlik kararı vererek, kapatan İstanbul savcısı Ekrem Aydıner İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilirken, Ankara’da 16 sokak köpeğini öldüren üç sanığa 10’ar yıl hapis cezası veren Hakim Yaşar Sezikli Yargıtay savcısı oldu.

Hakim ve Savcı kararnamesi tamamlandı! 18 ilin başsavcısı değişti

HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.



HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararnameyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Gül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hakimler ve Savcılar Kurulunun, adli ve idari yargı yaz kararnamesi ile yeni görev yerlerine atanan hâkim ve savcılara başarılar diliyor, kararnamenin yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum.