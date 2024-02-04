Gezeravcı'dan heyecanlandıran dönüş mesajı

Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" diye başlayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar! �� Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. ���� Dünyaya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz. Bu benzersiz yolculukta edindiğim... pic.twitter.com/4RwlMPl4Ol

Bakan Kacır'da paylaşımı alıntılayarak "Anı Yaşa" paylaşımında bulundu.

İnilecek bölgedeki hava durumu, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinin dünyaya dönüşü için biraz daha beklemeyi gerektiriyor.



Dönüş planı, bir gün daha ertelendi.



��️ Bir sonraki ayrılma fırsatı 6 Şubat saat 17:00 (Türkiye Saati)



��️ Dünya'ya varış... https://t.co/DR2Kb2xQ7Z