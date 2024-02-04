Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan heyecanlandıran dönüş mesajı
Kaynak: AA
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.' ifadesini kullandı.
Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Paylaşımına "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" diye başlayan Gezeravcı, şunları kaydetti:
Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar! ��— Alper Gezeravcı (@TURKastro) February 4, 2024
Yükselen ay yıldızımızın ışığında, bilim ve keşfin sınırlarını genişletirken, bu anın kıymetini ve sorumluluğunu derinden hissediyorum. ����
Dünyaya dönüş için biraz daha bekleyeceğiz.
Bu benzersiz yolculukta edindiğim... pic.twitter.com/4RwlMPl4Ol
Bakan Kacır'da paylaşımı alıntılayarak "Anı Yaşa" paylaşımında bulundu.
"Anı yaşa" �� �� ������ https://t.co/hvytLZzYJG— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 4, 2024
İnilecek bölgedeki hava durumu, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinin dünyaya dönüşü için biraz daha beklemeyi gerektiriyor.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) February 4, 2024
Dönüş planı, bir gün daha ertelendi.
��️ Bir sonraki ayrılma fırsatı 6 Şubat saat 17:00 (Türkiye Saati)
��️ Dünya'ya varış... https://t.co/DR2Kb2xQ7Z
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