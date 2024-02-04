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Gezeravcı'dan heyecanlandıran dönüş mesajı
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04 Şubat 2024 Pazar 16:31:00 - Güncelleme:04 Şubat 2024 Pazar 16:31:00

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan heyecanlandıran dönüş mesajı

Kaynak: AA

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 'Bu benzersiz yolculukta edindiğim deneyimlerle, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değer katmak için ülkeme dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.' ifadesini kullandı.

Gezeravcı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Araladığımız yeni dünyanın penceresinden selamlar!" diye başlayan Gezeravcı, şunları kaydetti:

Bakan Kacır'da paylaşımı alıntılayarak "Anı Yaşa" paylaşımında bulundu.

Etiketler : alper gezeravcı türk astronot uzay bakan kacır
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