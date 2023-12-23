Gaziantep Şahinbey'de inşaatı devam eden Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi, 15 Ocak'ta ibadete açılıyor.

44 bin 666 metrekare toplam arazi alanı, 19 bin 558 metrekare inşaat alanı ile Türkiye'nin ikinci büyük camii olma özelliği bulunan Şahinbey Millet Cami ve Külliyesi'nde aynı anda 17 bin kişi namaz kılabilecek.

Bu rakam, dış bahçe ile birlikte düşünüldüğünde 34 bine çıkıyor.

AVİZE KULLANILMADI

6 minareli caminin 4 minaresi 107.1 metre yüksekliğinde, diğer iki minare ise 91 metre yüksekliğinde inşa edildi. Hem iç bükey hem dış bükey olarak tasarlanan hat örneklerinin layıkıyla izlenebilmesi için camide aydınlatma olarak avize kullanılmadı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, camiinin inşaatında yöresel bölge taşı ve modern dönemin malzemelerinin kullanıldığını belirtti.

Caminin sosyal yaşam alanın olarak da hizmet vereceğini vurgulayan Tahmazoğlu, "Caminin iç avlusunda kitap kafe, merasimlerin yapılacağı bir salon ve çocuk alanı inşa edildi" dedi.