Türkiye'nin hamlesi bölgede dengeleri değiştirdi!

28 Mayıs seçim zaferinin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etmesi ve iki liderin karşılıklı büyükelçi atanması konusunda anlaşması Yunanistan'da büyük yankı buldu.

Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşmeye geniş yer veren Yunan basını, Başbakan Miçotakis'i topa tuttu. İki ülke arasında yaşanan yakın ilişkinin sorumlusu Miçotakis gösterildi.

Ankara-Kahire ilişkilerinin düzelmesinin enerji sorunları nedeniyle ilgi odağı haline gelen Doğu Akdeniz'de yepyeni bir senaryoyu ortaya çıkardığından söz edildi.

Yunanistan'ın Batı'nın diktalarına körü körüne boyun eğdiği ifade edilirken Atina hükümetinin bölgesindeki değişimleri görmediği belirtildi.

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Yunanistan'ın müttefiklerin çıkarlarını bir yana, kendi çıkarlarını bile koruyamayacak şekilde sürekli yanlış hareketler yapan güvenilmez bir muhatap haline geldiği kaydedildi.

Mısır'ın 18 Şubat 2021'de 18 numaralı parselin bulunduğu bölgeyi, Türkiye'nin 13 Kasım 2019'da Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirlemesine atıfta bulunan Yunan basını, olayı Yunanistan için tarihi bir fiyasko olarak nitelendirdi.

Doğu Akdeniz'deki gazın Avrupa'ya taşınmasını amaçlayıp Türkiye'yi baypas eden EastMed projesinin rafa kaldırılması sorumluluğunun Yunan hükümeti olduğu vurgulandı.

İtalyan enerji şirketi ENI'nin üst yöneticisi (CEO) Claudio Descalzi'nin EastMed'in Türkiye'siz asla olmayacağına yönelik açıklamalarına vurgu yapan Yunan basını, Atina'nın ülkenin çıkarlarını koruyamadığını yazdı.

Türkiye ile Mısır'ın yakınlaşmasının Yunanistan'ın yenilgisi olduğunu belirtilen haberde, "Kendi çıkarlarını bile koruyamayan bir ülke nasıl olur da büyük projelere, büyük işlere kalkışabilir. Mısır meselesine dönecek olursak, Kahire ile Ankara arasındaki tartışmasız bu kadar hızlı bir yaklaşım milli yenilgidir. Yunanistan-Mısır'ın tarihi derinliklerine dayanan ilişkilerine çok ciddi bir darbedir" ifadeleri kullanıldı.