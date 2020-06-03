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03 Haziran 2020 Çarşamba 08:46:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 08:58:00

Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan'ın Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Ankara'ya yönelik küstah bir tehditte bulundu. Floros, "Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız" dedi.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de son aylarda yaşanan gelişmeler Yunanistan'ı oldukça rahatsız ediyor. Türkiye'nin bu faaliyetleri nedeniyle Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros uzunca bir süreden beri Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalarda bulunuyor.

HADDİNİ AŞTI: BİZİ HAFİFE ALANLARI EZMEYE HAZIRIZ

Son olarak Türkiye'ye yönelik tehditlerine bir yenisini ekleyen Yunanistan Genelkurmay Başkanı "Özellikle bölgemizde şu an jeopolitik satranç tahtası alev almış durumda. Cesur ve büyük savaşçıların torunlarıyız. Bizi küçümseyenler büyük bir hata yapıyor bizi hafife alan herkesi ezmeye hazırız. '' diyerek bir kez daha haddini aştı.

Özel Kuvvetlere yaptığı konuşmada tehditkar üslubu gözden kaçmayan Floros rakipsiz, karşı konulamaz bir iradeye sahip olduklarını söyledi. Floros, "Kahramanlıklarla dolu bir geleneğimiz var. Bu gelenek devam etmeli." dedi.

DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'YE YÖNELİK ÇİRKİN İTHAMLARDA BULUNMUŞTU

Floros daha önce de NATO yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde Ankara'ya yönelik çirkin ithamlarda bulunmuştu. Floros, "Türkiye'nin Ege Denizi'nde ve Meriç Nehri'nde provakatif eylemlerini sürdürmesi durumunda bunun öngörülemeyen sonuçları olan bir kazaya sebep olabilir" sözlerini sarf etmişti.

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