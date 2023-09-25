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25 Eylül 2023 Pazartesi 18:54:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 18:54:00

Türkiye'nin gururları Mersin'de aborda oldu: 3 TCG yan yana poz verdi

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Türkiye'nin yerli, milli imkanlar ile ürettiği ve mavi vatanda görev yapan TCG ANADOLU, TCG GÖKÇEADA ve TCG GEDİZ Mersin'deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne aborda oldu. 3 büyük geminin yan yana poz verdiği görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Mavi vatanda yerli ve milli savunma sanayi araçları görev yapmaya devam ediyor.

Türkiye'nin yerli, milli imkanlar ile ürettiği ve mavi vatanda görev yapan TCG ANADOLU, TCG GÖKÇEADA ve TCG GEDİZ Mersin'deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne aborda oldu.

3 büyük geminin yan yana poz verdiği görüntüler Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

MSB, Türkiye'nin gururları vurgulaması ile paylaştığı görüntülerin yanında şu ifadelere yer verdi:

Gururumuz TCG ANADOLU, mavi vatanda göreve devam ediyor. Gemimiz, Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği eğitimler sonrasında TCG GÖKÇEADA ve TCG GEDİZ ile birlikte Mersin'deki Taşucu/Ağalar İskelesi'ne aborda oldu.

Etiketler : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TCG ANADOLU TCG GÖKÇEADA TCG GEDİZ MERSİN
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