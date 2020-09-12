Türkiye'nin gücüne güç katacak, teröristlerin korkulu rüyası olacak! Minyatür bombanın atışlı testleri sürüyor, İHA'larımıza da entegre edilecek
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16 savaş uçağında taşınabilecek minyatür bombanın atışlı testlerinin sürdüğü bildirildi. Demir, "Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı, İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz" dedi.
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, ASELSAN ile TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen "Minyatür Bomba"ya ilişkin son gelişmeleri paylaştı.
Minyatür Bomba'nın atışlı testlerinin sürdüğü bilgisini veren Demir, "Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bomba'yı İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Minyatür Bombanın atışlı testleri sürüyor. ��— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 12, 2020
Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı İHA’larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz. ����
➡️ @aselsan pic.twitter.com/vGjQNb85gI
BİR METRE KALINLIĞINDAKİ BETONU DELEBİLİYOR
Demir, Minyatür Bomba Geliştirme Projesi'ne ilişkin bir de video paylaştı.
Videodaki bilgilere göre, Minyatür Bomba INS/GPS güdümlü olarak geliştirildi ve kanatçık hareketleriyle güdüm kontrolü yapabiliyor. 100 kilometre maksimum menzili bulunan bomba, 65 kilometre menzille güçlendirilmiş 1 metre kalındığında betonu delebiliyor. Minyatür Bomba'nın, F-16'ların yanı sıra entegre edilmesi halinde İHA'ların vurucu gücünü de artırması bekleniyor.
- Eski Başbakan Tansu Çiller'den 12 Eylül darbesine ilişkin açıklama: Hedef alınan Cumhuriyetimiz, demokrasimizdi
- İçişleri'nden 81 ile yeni koronavirüs genelgesi: HES kodu olmayana bilet satışı yapılmayacak
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 12 Eylül mesajı
- 12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti
- Muhittin Böcek'ten iyi haber geldi! PCR testi sonuçları negatif çıktı
- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 12 Eylül mesajı: Söz de karar da milletindir