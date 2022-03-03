VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşuyor
Putin'den Ukrayna'ya müzakere mesajı
24 ekibi sıcak nokta İrpin'de!
Türkiye'nin gücüne güç katacak!
Rusya'dan ABD'ye misilleme!
En Verimli Elektrikli Araçlar TEKNOFEST'te Yarışıyor
"Karadeniz'in dibini görecekler, buna layıklar!"
Rusya'nın planı deşifre oldu!
Başkan Erdoğan'dan Kırım Tatarlarının güvenliği için kritik talimat
Cumhuriyet tarihinin en büyük rezervi bulunmuştu! O bölgeden doğal gaz müjdesi
Z ve V harflerinin sırrı ortaya çıktı
İşte Rusya'nın yeni hedefi
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu
Çin, Rusya'ya 'saldırıyı ertele' demiş!
Türkiye karşıtı hadsiz sözler
Sessiz âşık
Okuma provası
Güzellik sırrı gül suyu
Tacizcisiyle başı belada
Evin eksikleri tamamlandı
Abasıyanık'a ses oldu
‘Best Of' albümü geliyor
2 milyona ‘Mahmure'
Estetik değil kilo aldım
03 Mart 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 17:30:00

Türkiye'nin gücüne güç katacak! TCG Anadolu göreve hazırlanıyor

ABONE OL

Dünyanın ilk ve tek SİHA gemisi TCG Anadolu ilk teknik seyrine çıkacak. Çeşitli kara, hava, deniz araçlarıyla seyir testleri yapılacak TCG Anadolu'nun bu yılın sonunda teslimatı hedefleniyor.

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ilk teknik seyrine çıkacak. Çeşitli kara, hava, deniz araçlarıyla seyir testleri yapılacak TCG Anadolu'nun bu yılın sonunda teslimatı hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TCG Anadolu gemisine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İnşası biten geminin ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlandığı belirtilen paylaşımda, "Sonrasında kabul testlerine geçeceğimiz Anadolu, Bayraktar TB3 SİHA'larımızla donanmamızın gücüne güç katacak. Büyük ve güçlü Türkiye'nin bekası için hedefimiz tam bağımsız savunma sanayisi." ifadelerine yer verildi.

Proje kapsamında geminin gelecek günlerde liman kabul testlerine başlanacak. Bunu çeşitli kara, hava, deniz araçlarıyla seyir testleri izleyecek.

Bu yılın sonunda teslimatı hedeflenen TCG Anadolu, üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.

Gemi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olma özelliğini taşıyor.

Etiketler : TCG Anadolu Savunma Sanayii Başkanlığı Anadolu gemisi
Emrah'ın şarkısına yorum

Emrah'ın şarkısına yorum
Musti ile yine yeniden

Musti ile yine yeniden
Eski formuna kavuştu

Eski formuna kavuştu
Şüpheli sıfatıyla ifade verdi

Şüpheli sıfatıyla ifade verdi
Sevgiliyle Boğaz havası

Sevgiliyle Boğaz havası
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Cesur Tülin

Cesur Tülin
Düğün öncesi operasyon

Düğün öncesi operasyon
Vertigo ile başı dertte

Vertigo ile başı dertte

EN ÇOK OKUNAN HABERLER