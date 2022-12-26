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Kabineden müjde bekleniyor
26 Aralık 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:26 Aralık 2022 Pazartesi 08:00:00

Türkiye'nin gözü kulağı Ankara'da! Başkan Erdoğan müjdeyi duyuracak!

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının son toplantısını yapacak. Toplantıda gündemin ana başlıkları, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması için yürütülen çalışmalar ve EYT düzenlemesi olacak. Erzurum'da yaptığı açıklamada 'Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 2022 yılının 24'üncü ve son kabine toplantısında masada yoğun bir gündem olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak. Toplantıda, kısa süre içinde Meclise sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme yapılacak.

EYT, MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN GÖZÜ BEŞTEPE'DE OLACAK

EYT'de en çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği...

Hayata geçmesiyle ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişiye emeklilik yolunu açacak düzenlemenin ayrıntıları ele alınacak.

Ayrıca, memur ve emeklisine yeni yılda yapılacak zam da toplantıda değerlendirilecek.

KARADENİZ GAZIYLA İLGİLİ GELİŞMELER DE GÜNDEMDE

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın milli sisteme bağlanması yönünde yürütülen çalışmalarda gelinen aşama da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

Erzurum'da yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

2022 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda ayrıca 2022 yılına ilişkin genel değerlendirmenin yanı sıra yeni yılda başta ekonomi, dış politika ve terörle mücadele olmak üzere birçok alanda yapılacak çalışmalar ve Meclis'te bunlara ilişkin atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Fatih Dönmez
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