Türkiye'nin gözü kulağı Ankara'da!

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27 Eylül 2021 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 09:48:00

Yeni tedbirler masada! Alınan kararları Başkan Erdoğan açıklayacak

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kabinesi üç hafta aradan sonra bugün toplanıyor. En önemli gündem maddesi ise koronavirüsle mücadele. Toplantının bir diğer önemli maddesi ise fahiş fiyat denetimleri.

Başkanlık Kabinesi üç hafta aradan sonra bugün toplanıyor, en önemli gündem maddesi korona ile mücadele. Toplantıda son rakamlar masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan yeni tedbirlerin gündemde olduğunu söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak kabinenin öncelikli gündemi fahiş fiyatlarla mücadele olacak. Erdoğan'ın talimatıyla fahiş fiyatlar Ticaret Bakanlığı'nın takibine alındı. En yaygın şube ağına sahip 5 büyük market için müfettişler görevlendirildi. Alınan sonuçlar kabine toplantısında değerlendirilecek. Fahiş fiyatlara karşı yeni önlemler masada olacak.

Koronavirüsle mücadele de gündem başlıklarından biri olacak. Yüz yüze eğitim, artan vaka ve vefat sayılarıyla aşılama oranları ele alınacak. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum gerçekleştirecek. 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı da kabinenin gündeminde olacak. Hangi yasaların öncelikli olacağına ve çalışma takviminde yol haritasının nasıl şekilleneceğine kabinede karar verilecek.

Etiketler : Başkanlık Kabinesi BAŞKAN ERDOAĞN AFGANİSTAN 1 EKİM Beştepe
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