Yeniden kapanma olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplatının ana gündemi koronavirüsle mücadele olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda illerdeki vaka artışı değerlendirilecek. Olası yeni tedbirler gözden geçirilecek. Aşı çalışmaları ve yerli aşı süreci de görüşülecek. İşte haberimizin ayrıntıları...



TRT Haber'in haberine göre Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı gözden geçirilecek.

MUTASYONLU İL SAYISINDA ARTIŞ

Mutasyonlu illerin sayısı son Bilim Kurulu Toplantısı'nda 76 olarak açıklandı.

41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 2 California-New York ve 1 adet de Brezilya mutantı tespit edildi. Kabine'de bu konu da görüşülecek.

Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.

AŞI ÇALIŞMALARI

Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. 10 milyonu aşkın kişiye aşı yapıldı.

Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Vaka haritasındaki risk durumuna göre kararlar alınması da bekleniyor. Mavi (düşük riskli) illerin sayısının azalması ve kırmızı (çok yüksek riskli) şehirlerin artması da Kabine'nin gündeminde olacak.

TEDBİRLER ARTIRILACAK MI?

Vaka sayısının 15 bini geçmesiyle risk durumu gözden geçirilecek. Kısıtlamaların durumu il bazında alınacak.

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması da bekleniyor.