Türkiye'nin Gazze yardım eli: sağlık yardımı Mısır'a ulaştı
Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin Gazze halkı için gönderdiği 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır'a ulaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gazze için gönderilen sağlık yardımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Koca, paylaşımında 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını duyurdu.
Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır'a ulaştı. Türkiye, 7 Ekimden bu yana insanlığın sınav konusu olan Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edecek. pic.twitter.com/PJHMJ69PBP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 14, 2024
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