Türkiye'nin Gazze teklifi ve tarihi anlaşma CHP'yi rahatsız etti! ''Orada ne işimiz var?''

Türkiye'nin Gazze teklifi ve tarihi anlaşma CHP'yi rahatsız etti! ''Orada ne işimiz var?''

Türkiye 8 Şubat'ta imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması ile Hint Okyanusu ve Kızıldeniz'e açılan Aden Körfezi üzerindeki Somali'de kilit oyuncu konumuna yükseldi.

Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren imzalanmıştı.

Daha önce pek çok kez Suriye ve Irak'taki sınır ötesi operasyonlara kaşı çıkan, 'Libya'da ne işimiz var' diyen hatta Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ'ın kurtarılmasında Türkiye'nin kardeş Azerbaycan'a tam destek olmasını bile eleştiren CHP'de şimdi de Somali ile yapılan stratejik anlaşma rahatsızlığa neden oldu.

"SOMALİ'DE NE YAPIYORUZ?"

"Somali'de ne yapıyorsunuz? diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel "Hadi askeri eğitim veriyorsunuz, olabilir; ama Somali kara sularını korumayı üstlenmek nereden çıktı? Bunun Türkiye'nin güvenliği ile ilgisi nedir?" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE NEDEN GARANTÖR OLUYORUZ"

Türkiye'nin Filistinliler için garantör ülke olma teklifini de hedef alan CHP'li Uzgel "Gazze meselesinde biz garantör olacağız' diyorsunuz. Nereden çıktı garantörlük işi. " dedi.

Uzgel'in sözleri tepki çekti.