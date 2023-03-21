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21 Mart 2023 Salı 15:29:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 15:29:00

Türkiye'nin Festivali TEKNOFEST'ten Eğitime Destek

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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın depremden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olmak için başlattığı kampanyaya TEKNOFEST paydaşlarından büyük destek geldi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın depremden etkilenen öğrencilerin eğitimine destek olmak için başlattığı kampanyaya TEKNOFEST paydaşlarından büyük destek geldi. Selçuk Bayraktar "depremden etkilenen öğrencilerimizin eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmeleri, YKS ve LGS sürecindeki çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla BAYKAR olarak 10 bin adet tablet bağışında bulunuyoruz" dedi. Tüm milletimizi ve kurumlarımızı bu anlamlı kampanyaya davet eden Bayraktar'ın çağrısına TEKNOFEST paydaşlarından cevap gecikmedi. Kampanyaya;

ASELSAN 10.000 adet

BAYKAR 10.000 adet

HAVELSAN 5.000 adet

KALYON ENERJİ 5.000 adet

ROKETSAN 5.000 adet

SANKO 5.000 adet

SSTEK 2.000 adet

STM 6.000 adet

TEI 3.000 adet

THY 5.000 adet

THY TEKNİK 1.000 adet

TURKCELL 3.000 adet

TUSAŞ 5.000 adet

olmak üzere toplam 65.000 adet tablet bağışında bulunuldu. Bağışlanan tabletler deprem bölgesinde YKS ve LGS'ye girecek afetzede öğrencilere dağıtılmak üzere Mili Eğitim Bakanlığına teslim edilecek.

Etiketler : Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli 65.000 adet tablet bağışı Mili Eğitim Bakanlığı

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