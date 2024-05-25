VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ilk sırada: İşte dünyanın en iyi ekmekleri
Türkiye'nin en zehirlisi orada ortaya çıktı!
En çok sevilen tatlıları sorduk
Yaza girerken cilt bakımı nasıl olmalı?
Yapay zeka işsizliğe neden olabilir mi?
Depremler nedeniyle açılışı ertelenen su altı müzesi 27 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlayacak
25 Mayıs 2024 Cumartesi 21:01:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2024 Cumartesi 21:01:00

Türkiye'nin en zehirlisi orada ortaya çıktı!

Kaynak: İHA

ABONE OL

Türkiye'de yaşadığı bilinen en zehirli yılan türlerinden olan redde engerek yılanı kameralara takıldı. Doğada nadir rastlanan ve zehirli yılan türleri arasında ilk sıralarda bulunan redde engerek yılanı Van'da görüntülendi.

Türkiye'nin en zehirli ve endemik türlerinden olan redde engerek yılanı, Erek Dağı'nda ortaya çıktı. Bir doğa fotoğrafçısı radde engerek yılanının fotoğrafını çekip paylaştı, "Meslektaşlarım dikkatli olsun." dedi.

Van'ın İpekyolu ilçesi sınırlarındaki Erek Dağı'nda Türkiye'nin en zehirli yılanlarından redde engerek yılanı görüntülendi.

İpekyolu ilçesinde 3 bin 204 metre yüksekliğiyle Van'ın ikinci yüksek doruğu olan Erek Dağı'nda redde engerek yılını görüntülendi.

Dağda gezerken Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanını görüntüleyen Doğa Fotoğrafçısı Ferzende Coşar, "Nadiren türüne rastlanan radde engerek yılanı, daha önce Hakkari ve Ağrı'da görülmüştü. Van'da daha önce görülmemişti. Ben rastlandım ve görüntüledim. Bu tür yılan hemen hemen en zehirli türlerden birisidir. Doğa fotoğrafçısı arkadaşlarıma sesleniyorum, siz de nadiren bulunan bu hayvan türüne denk gelebilirsiz. Lütfen dikkatli olun" diye konuştu.

Etiketler : Van zehirli yılan engerek
Kızlarına kavuştu

Kızlarına kavuştu
Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması
Pınar Deniz'den evlilik açıklaması

Pınar Deniz'den evlilik açıklaması
Film gibi konser

Film gibi konser
Evin altından dünyaya açılacak

Evin altından dünyaya açılacak
Emel Sayın'ı ağlatan konser

Emel Sayın'ı ağlatan konser
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım
Aşk iddialarını yalanladı

Aşk iddialarını yalanladı
'Ne sulh ne de kanlı bıçaklı'

'Ne sulh ne de kanlı bıçaklı'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX