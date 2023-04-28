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Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü açılıyor
28 Nisan 2023 Cuma 07:34:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 07:34:00

Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü açılıyor

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Seyhan Nehri'nin ayırdığı Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan 1669 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, törenle ulaşıma açılacak.

Adana'da ulaştırma alanında mega projelere imza atıldı. O projelerden biri de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün düzenlenecek törenle hizmete sunulacak.

Çukurova ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan köprü açılışa hazır. Seyhan Nehri'nin iki yakası birleşecek, Adana şehir merkezinin trafiğinde büyük rahatlama sağlanacak.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DÖRDÜNCÜ KÖPRÜSÜ AÇILIYOR

Köprü, uzunluğu ve genişliği bakımından Türkiye'nin 4'üncü büyük köprüsü, Seyhan Nehri'nin yeni gerdanlığı olacak.

KÖPRÜDE RAYLI SİSTEM DE VAR

Bin 669 metre uzunluğundaki devasa köprü 40 metre genişliğinde ve orta kısmından raylı sistem de geçecek şekilde tasarlandı.

Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü açılıyor

3 şerit gidiş, 3 şerit dönüş olmak üzere toplam 6 şeritli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Adana'nın kuzeyinde trafiğin önemli arterlerinden biri olacak.

Etiketler : Adana 40 metre genişliği raylı sistem
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