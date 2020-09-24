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Samsun'da, Türkiye'nin en büyük bayrağı dalgalanıyor
24 Eylül 2020 Perşembe 10:41:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 10:53:00

Türkiye'nin en büyük bayrağı Samsun'da göndere çekildi

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2 bin metrekarelik boyutuyla "Türkiye'nin en büyük bayrağı" olma özelliğini taşıyan ve Samsun-Ankara karayolu üzerinde bulunan dev Türk bayrağı, yeniden göndere çekildi. Bu tarihi ana şahitlik eden vatandaşlardan bazıları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Türkiye’nin en büyük bayrağı, Samsun’un Kavak ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun içerisinde 116 metrelik direkte dalgalanıyor. Bulunduğu konumdan dolayı rüzgardan etkilenen bayrağın belli aralıklarla bakımının yapılması gerekiyor. 450 kilogram ağırlığındaki bayrak ilk olarak direkten indiriliyor. Akabinde getirilen özel terzisi bayrağın yırtılan kısımlarını burada dikiyor. Sabah saatlerinde başlayan dikim işlemi akşam saatlerine kadar sürüyor. Temizlik ve diğer bakımlarının yapılmasının ardından 20 kişilik bir ekiple bayrak tekrar göndere çekiliyor. Yoldan geçenler ise devasa bayraktan gözünü alamıyor.

BAYRAĞI GÖRMEK İÇİN ALMANYA’DAN GELDİLER

Almanya’da yaşayan gurbetçi çift Türkiye turnesine çıktı. Samsun’a, Türkiye’nin en büyük bayrağını görmek için gelen çift, büyük bir sürprizle karşılaştı. Bayrağın göndere çekilme anına denk gelen çifte, akaryakıt işletme sahibi Yusuf Kesler jest yaptı. Bayrağı göndere gurbetçi çiftle birlikte çekti. Çift ise gözyaşlarını tutamadı.

"BAYRAĞI AİT OLDUĞU YERE ÇEKMEK BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Bayrağın her hafta bakımının yapıldığını söyleyen bir vatandaş, "10 yıl önce bayrağımızı göndere çekmek için çalışmalara başlamıştık. 2 aylık bir süreç içerisinde bayrağı göndere çektik. 2 ayda bir bayrağımız yenileniyor. Rüzgarın çok olduğu zamanlarda bayrağın deforme olması halinde tadilatının yapılması boynumuzun borcudur. Bayrağımızın 7-8 gün arayla bakımı yapılıyor. Bizler Türk bayrağını bir gelinlik gibi gördüğümüz için tekrar tamir ederek ait olduğu yere çekmek için mücadele veriyoruz. İnşallah bir gün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile bayrağı göndere çekeriz" dedi.

Bayrağın özel terzisi Ömer Yetik ise, "Günün belli saatlerinde gelerek bayrağımızı tamir ediyoruz. Buradaki arkadaşlar da yardım ediyor. 3-4 saat sürdüğü zamanlar da oluyor" diye konuştu.

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