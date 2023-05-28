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28 Mayıs 2023 Pazar 09:20:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 09:20:00

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ve köyü olmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler sandık başında

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Gökçeada ile Bozcaada ilçelerinde seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için sandık başına gitti.

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ile köyü bulunmayan tek ilçesi Bozcaada'da seçmenler saat 08.00 itibarıyla kayıtlı oldukları sandıklarda oy vermeye başladı.

Nüfusu 10 bin 348 olan Gökçeada'da 28 sandıkta kayıtlı 7 bin 764 seçmen, 3 bin 120 kişinin yaşadığı Bozcaada'da 8 sandıkta kayıtlı 2 bin 691 seçmen bulunuyor.

Çanakkale il genelinde ise kurulan 1591 sandıkta 435 bin 877 seçmen, saat 17.00'ye kadar oy kullanma işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Etiketler : gökçeada bozcaada türkiye cumhurbaşkanı seçimi seçmen
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