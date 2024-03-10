Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Türkiye'nin dört bir yanında Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı

Teravih namazı öncesi ülke genelindeki camilerin minareleri ışıklandırıldı, bazı ibadethanelere "Hoş Geldin Ramazan" mahyaları asıldı.

Yatsı namazı vaktinin gelmesiyle birlikte müminler camilere akın etti.

KAYSERİ

Kayseri'de ramazan ayının başlamasıyla tarihi Hunat Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

ŞANLIURFA

Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı.

BOLU

Bolu'da Ramazan ayının başlamasıyla tarihi Yıldırım Beyazid Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

ADANA

Adana'da çok sayıda kişi Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı tarafından verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

Daha sonra vatandaşlar saf tutup ilk teravih namazını eda etti.

MERSİN

Mersin'de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.

Burada cami imamı tarafından ramazan ayıyla ilgili vaaz verildi.

Cemaattekiler daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.

OSMANİYE

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, ilk teravih namazı için tarihi Ala Cami'ye geldi.

Verilen vaazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

HATAY

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde vatandaşlar, depremlerin ardından onarılarak ibadete açılan 500 Konutlar Camisi'ne geldi.

Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

Daha sonra vatandaşlar saf tutarak ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Gaziantep'te ramazan ayının başlamasıyla merkez Ulu Camii'yi dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Siirt'te Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Teravih kılmak için Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

Malatyalılar, özelikle kent merkezinde bulunan Kernek Karagözler Camisi'ne akın etti. Yatsı namazının kılınmasının ardından teravih namazını eda eden vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenler ile İsrail'in saldırı ve işgali altındaki Gazze için dua etti.

Namaz öncesi vaaz eden Malatya İl Müftüsü Şahin Yıldırım ise Ramazan ayının önemine vurgu yaparak, bereketle dolu olan Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkent Ankara'da, Hacı Bayram-ı Veli Cami'sinde ilk teravih namazı kılındı.

Sakarya'da Ramazan ayının başlamasıyla tarihi Orhan Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Trakya'da on bir ayın sultanı ramazan, kılınan ilk teravih namazı ile başladı. Kırklareli'nde vatandaşlar başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde ilk teravih namazı için saf tuttu.

Karaman'da Ramazan ayının başlamasıyla tarihi Aktekke Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

6 Şubat 2023'teki Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ilk teravih namazı eda edildi. Onikişubat ilçesinde Hasancıklı AFAD Yaşam Alanı'ndaki Şehit Piyade Er Emrullah Gülmez Konteyner Camisine gelen vatandaşlar teravih namazını kıldı.

Konya'da ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi. Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'ne gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Kilis'te ramazan ayının başlamasıyla Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla tarihi Çoban Mustafa Paşa Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu. Emir Sultan Camisi'ni dolduran vatandaşlar, teravih namazını eda etti.

Kars'ta ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu.

İZMİR

İzmir'de ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı. Kemalpaşa ilçesinde 7 asırdan fazla geçmişe sahip Emet Bey Camii'ni dolduran vatandaşlar namaz kıldı, ardından dua etti.

KIRŞEHİR

Kırşehir'de vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti. Cacabey Medresesi'ne gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını eda etti.

KARABÜK

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.