Türkiye'nin desteğiyle yeni bir tarih yazıldı

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29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 07:00:00

Türkiye'nin desteğiyle yürütülen projede bir ilk: Yeni bir tarih yazıldı

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KKTC'de Türkiye'nin desteğiyle yürütülen projede ilk tescilli arpanın hasadı yapıldı. KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC'de üretim alanında yeni bir tarih yazıldığını ifade etti.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinin (KEİ) finansal desteğiyle yürütülen proje sonucu tescillenen KKTC'nin ilk tescilli arpası "Beşparmak"ın ilk hasadı yapıldı.

Güzelyurt Tarımsal Araştırma İstasyonu'ndaki ilk hasat törenine KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve KEİ Uzman Müşaviri Bülent Koçak katıldı.

Biçerdövere binerek ilk hasadı gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında, KKTC'de üretim alanında yeni bir tarih yazıldığını vurgulayarak ülkede ilk kez bir tohumun uluslararası standartlarda tescili yapılacak aşamaya geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Beşparmak'ın ithal edilen tohumdan aşağı kalır yanı olmadığının, hatta birçok konuda daha iyi durumda olduğunun altını çizdi.

Beşparmak cinsi arpadan, yağmurun iyi olduğu yıllarda dönüm başına 900 kiloya kadar verim sağlanacağını belirten Çavuşoğlu, mevcut deneme arazisinde hiçbir destekleme yapılmadan beklentinin 500 kilo civarında ürün vermesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Beşparmak'ın KKTC üreticilerine, çiftçilerine ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını dileyerek ve projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Umut ederim burada elde edeceğimiz tohumla gelecek yıl tohumu çok daha yüksek seviyeye çıkaracağız." dedi.

- "TOHUMLARIN SICAĞA DA DAYANAKLI OLMASI GEREKİR"

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Kelle de kendileri için ayrı bir önem arz eden Güzelyurt'un tarımda ülkenin merkezi olacağını dile getirdi.

Kelle, Türkiye'den gelen suyun Güzelyurt'a önem kazandıracağını ve bölge için büyük bir katma değer yaratacağını söyledi.

Ülkede ilk kez böyle bir tescil yapıldığını ve tescilli tohumun kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Kelle, ülkede yüzde 10'a varan sertifikalı tohumculuk yapıldığını, bunun da büyük oranda buğdayda olduğunu dile getirdi.

Kurak ve sıcak bir ülkede yaşadıklarına dikkat çeken Kelle, tohumların sadece kuraklığa değil, sıcaklığa da dayanıklı olması gerektiğini söyledi.

Beşparmak; KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) himayesinde yürütülen ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisince finansal destek sağlanan proje kapsamında, 2013'ten beri araştırma ve adaptasyon çalışmaları sonucunda Türkiye Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Enstrümantal Araştırma Enstitüsünce tescillendi.

Beşparmak'ın tarımsal özellikleri arasında, "yazlık gelişme tabiatında, sağlam saplı, yatmaya dayanıklı ve kardeşlenme kapasitesinin yüksek olması" yer alıyor.

Etiketler : türkiye kktc arpa
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